Carlotta Mantovan / La moglie di Fabrizio Frizzi: sempre al suo fianco dopo il malore, ecco chi è

Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi sempre al suo fianco durante queste difficili ore dopo il malore; ecco chi è la donna che con la riservatezza ha conquistato tutti.

25 ottobre 2017 Valentina Gambino

Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan si sono conosciuti nel 2001. Lui conduceva Miss Italia mentre lei era una delle concorrenti del celebre concorso di bellezza. La loro storia d'amore aveva destato molto interesse per via della grande differenza d'età ma, con il passare del tempo, la coppia con discrezione e sentimento, ha dimostrato che questo aspetto era solo un particolare di poco conto. Dopo il fidanzamento, anche la voglia di progettualità. Prima con l'arrivo di Stella e poi con un matrimonio per pochissimi intimi. Attualmente Carlotta è costantemente al fianco del marito, ricoverato in ospedale per via di un'ischemia che l'ha colto nella giornata di ieri. Carlotta, dopo avere mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, si è specializzata nel mondo del giornalismo e adesso è una delle più apprezzate giornaliste di Sky TG24. La 34enne ha messo alla luce la piccola Stella nel 2013. Dopo essersi diplomata al liceo classico Raimondo Franchetti di Mestre, si è iscritta immediatamente alla facoltà di Scienza della Comunicazione di Trieste per proseguire la sua passione. Di seguito, le prime collaborazioni con alcuni quotidiani.

Carlotta Mantovan, ecco chi è la moglie di Fabrizio Frizzi: al suo fianco in queste ore difficili

Carlotta e Fabrizio, dopo una lunghissima frequentazione durata ben 12 anni, nel 2014 sono convolati a nozze. Da sempre, la coppia è voluta rimanere distante dalle dinamiche social e dai pettegolezzi della rete e così, la loro discrezione è stata premiata dagli estimatori. "Le ho fatto la proposta nel 2004, con tanto di anello e serata a sorpresa, ma lei aveva appena iniziato a lavorare come giornalista. Da allora ne abbiamo parlato più volte, ma solo all’inizio dell’anno scorso mi ha detto: ma tu sei sicuro di volermi sposare ancora? E tra un impegno e un altro intorno a febbraio ci siamo messi a tavolino, agende alla mano e abbiamo scelto la data", ha confidato Fabrizio Frizzi in un’intervista. Mentre erano in corso le registrazioni de L'Eredità, il conduttore si è sentito male. Dopo molte ore di paura, i medici hanno affermato che attualmente le sue condizioni sono stabili e si è anche alzato da solo. Carlotta in queste interminabili ore è stata sempre al suo fianco. Tanti i messaggi di solidarietà per il presentatore, a cominciare da Rita Dalla Chiesa, sua ex moglie. I due, hanno divorziato da molto tempo ma sono in ottimi rapporti di amicizia tanto che, durante le nozze con la Mantovan era presente anche lei definendola una donna di profonda sensibilità e grande spessore.

© Riproduzione Riservata.