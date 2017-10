DANIELE BOSSARI / Si confessa al Grande Fratello Vip 2: "Quando è nata Stella sono entrato in terapia"

Daniele Bossari ha raccontato alcuni importanti particolari del suo passato a Giulia De Lellis e Luca Onestini davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2.

25 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Daniele e Stella Bossari (Instagram)

È tempo di confessioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2, luogo perfetto per raccontare alcuni particolari delicati del proprio passato. Non ne è da meno Daniele Bossari che, dopo un inizio abbastanza difficile con i propri compagni di avventura, ha cominciato ad aprirsi con loro svelando quanto accaduto in seguito alla nascita della figlia Stella. Parlando con Giulia De Lellis e Andrea Damanta, il conduttore di Mistero ha confessato di avere provato un sentimento di protezione fortissimo per la nuova arrivata, al punto da avere avuto bisogno di una specialista per trovare con lei il giusto equilibrio. Ha dovuto quindi capire che 'la gelosia è amore', un'affermazione che ha sorpreso Luca Onestini mentre la stessa Giulia De Lellis ha aggiunto alcuni particolari riguardanti la sua vita privata. Per dimostrare a Daniele Bossari che i genitori sono inevitabilmente gelosi dei propri figli, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha raccontato qualche dettaglio sul rapporto tra il padre e Andrea Damante.

Grande Fratello Vip 2: Daniele Bossari in terapia dopo la nascita di Stella

Le dichiarazioni di Daniele Bossari, riguardanti la forte gelosia provata per la figlia Stella, hanno spinto anche Giulia De Lellis ad aprirsi raccontando come suo padre abbia accolto Andrea Damante. Anche lui, infatti, ha voluto accertarsi che il fidanzato della figlia fosse una persona per bene e sapesse prendersi cura di lei nel migliore dei modi. Quando è stato informato delle intenzioni della coppia di cominciare la convivenza, il padre di Giulia ha atteso prima di dare il suo benestare, chiedendo di conoscere meglio Andrea. Si è dunque comportato come quasi tutti i padri, per i quali il sentimento di gelosia combacia spesso con quello dell'amore. Questa volta Giulia De Lellis sembra avere colpito nel vivo con le sue parole, approvando il comportamento del compagno di avventura. Quella che all'inizio si era presentata come una rivalità tra i due gieffini, si trasformerà presto in una bella amicizia?

