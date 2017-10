DON MATTEO 9/ Al posto de L'eredità. Le anticipazioni della puntata di oggi, 25 ottobre

Anche oggi, mercoledì 25 ottobre, su Rai 1 al posto de L'eredità andrà in onda un episodio di Don Matteo 9. Le anticipazioni della fiction con Terence Hill nei panni del prete detective.

25 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Don Matteo 9

Anche oggi, mercoledì’ 25 ottobre, alle 18,45 su Rai 1 va in onda un episodio di Don Matteo 9 al posto dell’Eredità, sospesa dopo il malore che ha colpito il conduttore Fabrizio Frizzi. Nel preservare di oggi andrà in onda il secondo episodio della nona stagione della fortunata fiction con Terence Hill dal titolo “La seconda moglie”. Vediamo le anticipazioni dell’episodio che nella sua prima messa in onda su Rai 1, il 9 gennaio 2014, aveva appassionato 8.089.000 con il 33,13% di share. Don Matteo (Terence Hill) è appena arrivato a Spoleto, dopo aver lasciato Gubbio, e già si trova a “collaborare” con i carabinieri per l'uccisione di un telepredicatore americano bigamo. L’uomo era arrivato da Minneapolis per riportare a casa la sua seconda moglie, una ragazza di Spoleto che è tornata a vivere con il papà. A Minneapolis il predicatore aveva fondato una vera e propria setta, in cui la ragazza era finita dentro, per poi essere portata in salvo dal padre. I sospetti dei carabinieri ricadono sulla ragazza, il suo ex fidanzato e il padre, oltre alla prima moglie del predicatore. Ancora una volta sarà don Matteo a risolvere il caso.

LE VICENDE DEI PROTAGONISTI

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, c’è Laura (Laura Glavan) che si sente pronta ad andare a convivere con Dario (Daniele La Leggia). Il ragazzo invece non se la sente di fare da padre alla piccola Ester (Letizia Arnò), inoltre si è innamorato di un'altra ragazza che studia con lui all’Università di Perugia. Così Dario lascia Laura. Intanto in canonica arriva Tomàs (Andres Gil), sempre scontroso con tutti tranne con la piccola Ester. Il ragazzi di origini argentine è alla ricerca di sua sorella Alma, che è stata adottata quando erano piccoli. Bianca (Giorgia Surina) viene lasciata al telefono dal fidanzato a pochi giorni dalle nozze e chiede il trasferimento a Perugia per lavora vicino all’amico Tommasi (Simone Montedoro). A risolvere la situazione sentimentale della pm ci penserà Cecchini (Nino Frassica).

