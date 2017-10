EDOARDO MANOZZI E ACHILLE LAURO/ I Compositori di Pechino Express 2017 sono la coppia più contestata

25 ottobre 2017 Alessandra Pavone

Achille Lauro ed Edoardo Manozzi, I Compositori a Pechino Express 2017

I COMPOSITORI CONQUISTANO IL SECONDO POSTO

Pechino Express 2017 ha permesso ai #Compositori di proseguire la loro corsa verso la finale. Nella tappa precedente, Edoardo Manozzi e Achille Lauro si sono dovuti confrontare nella sfida a coppie con gli #Amici, riuscendo a superare diverse difficoltà ed imprevisti e raggiungendo il traguardo previsto per primi. I due Viaggiatori hanno quindi gareggiato con le altre coppie per la prima prova, uno spettacolo teatrale in lingua giapponese che li ha visti ancora una volta vincenti. Gli ostacoli si sono messi sul loro cammino nella corsa su strada successiva, quando Edoardo e Lauro hanno perso posizione e sono arrivati ultimi nella classifica parziale della prima notte. Questa difficoltà ha permesso tuttavia ai due Viaggiatori di riuscire ad evitare la bandiera nera, rimasta per tutto il tempo in mano ai #Modaioli, e ad arrivare terzi al traguardo della prova vantaggio. Escluse le #Clubber ed i #Maschi, Edoardo e Lauro si sono dovuti scontrare con le #Caporali e i #Modaioli, riuscendo a far crollare la determinata Jill Cooper ed assestando qualche colpo sul volto di Antonella Elia. I #Compositori hanno così vinto il vantaggio ed hanno assegnato la penalità alle #Caporali, che hanno proseguito il loro viaggio indossando delle ciabatte altamente scomode. La corsa su strada ha riportato però Edoardo e Lauro in fondo alla classifica, subito dopo le #Clubber, per poi recuperare terreno al traguardo finale, dove sono riusciti a conquistare il secondo posto.

I COMPOSITORI: UNA COPPIA CHE FA DISCUTERE

I #Compositori sono per ora non solo la coppia più discussa di Pechino Express 2017, ma anche la più contestata da concorrenti e fan. Achille Lauro ed Edoardo Manozzi hanno perso quella popolarità conquistata al loro ingresso nel programma, per via dell'eliminazione degli #Amici. La sfida a coppia ha permesso tuttavia ai due rapper di dimostrare il miglioramento ottenuto nel loro viaggio, dato che sono riusciti a sconfiggere i temuti Alice Venturi e Guglielmo Scilla durante una sfida su strada ed a giochi. Quest'ultimo rappresentava infatti uno degli ostacoli maggiori per i #Compositori, che finora hanno dimostrato di essere più vincenti sulla corsa su strada e sulle prove imprenditoriali. Il successo è stato evidente persino durante la prova vantaggio, dove Lauro e Edoardo sono riusciti a sconfiggere persino Jill Cooper. Le #Caporali avevano infatti dato parecchio filo da torcere ai #Compositori durante le prove analoghe affrontate nelle tappe precedenti.

SONO PRONTI PER LA PROSSIMA TAPPA DI PECHINO EXPRESS 2017

I #Compositori si sono confermati fra i più temuti di quest'edizione di Pechino Express. Achille Lauro e Edoardo Manozzi continuano ad avere diverse possibilità di vincere l'adventure game, arrivando a passo spedito nella finale. Va considerato tuttavia che una delle coppie che avrebbe potuto salvarli dall'eventuale baratro ha dovuto abbandonare la competizione durante la puntata precedente. I #Modaioli hanno infatti deciso di salvare più di una volta i #Compositori, convinti che la loro età potesse permettere loro di proseguire l'avventura con maggior successo rispetto a concorrenti più adulti. Anche per questo Lauro ed Edoardo dovrebbero fare molta attenzione a non finire fra gli ultimi posti nella classifica finale, dato che le #Caporali assegnerebbero di sicuro il loro voto ai due rapper, per via delle tensioni precedenti.

