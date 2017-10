EVA STOKHOLMA E VALENTINA PEREGORER/ Le Clubber di Pechino Express 2017 finiranno nuovamente all'ultimo posto?

L'ultima tappa di Pechino Express 2017 ha acceso i riflettori su numerose scorrettezze da parte delle #Clubber. Questa sera conquisteranno di nuovo l'ultimo posto?

25 ottobre 2017 Alessandra Pavone

Valentina Peregorer e Ema Stokholma, le Clubber a Pechino Express 2017

LE CLUBBER: SALVE GRAZIE ALLA BUSTA NERA

L'ultima tappa di Pechino Express 2017 ha acceso i riflettori su numerose scorrettezze da parte delle #Clubber. Eva Stokholma e Valentina Peregorer hanno infatti deciso di ignorare la bandiera nera e di proseguire il loro percorso, senza fermarsi di fronte al segnale dei #Modaioli. Questi ultimi hanno deciso di arrivare al traguardo intermedio con la bandiera, ma il comportamento delle due deejay non è passato inosservato agli occhi del conduttore. Una volta arrivati alla tappa intermedia, Costantino della Gherardesca ha infatti penalizzato sia le #Clubber che i #Maschi, dato che Rocco Giusti e Francesco Arca non si sono fermati al segnale dei #Modaioli, nonostante si trovassero nell'auto successiva a quella di Eva e Valentina. Le due coppie non sono riuscite quindi a giocare alla prova vantaggio, anche se sono rientrate fra le prime quattro ad arrivare al traguardo. Il loro posto è stato invece preso dalle #Caporali, evento che ha alimentato ancora di più il contrasto fra le quattro Viaggiatrici. Questo rallentamento ha influito inoltre nella corsa successiva, dato che le #Clubber si sono posizionate al penultimo posto durante la seconda notte, per mantenere il posto anche al traguardo finale e finendo nel mirino delle vincitrice #Caporali. Eva e Valentina si sono riuscite a salvare alla fine solo grazie alla busta nera, che ha permesso loro di proseguire l'avventura.

LA TECNICA DELLE CLUBBER: COMMETTERE INFRAZIONI?

Eva Stokholma e Valentina Peregorer dimostrano di aver cambiato il loro gioco a Pechino Express 2017. Le #Clubber hanno infatti adottato una delle tecniche preferite dai #Compositori, ovvero commettere infrazioni. Le abbiamo viste ignorare volutamente lo stop imposto dalla bandiera nera e causare con le loro stesse mani l'esclusione dalla prova vantaggio. Le due Viaggiatrici hanno subito così un duro colpo e non solo per aver perso posizioni durante la gara, ma anche per il rischio di dover abbandonare la competizione. Nonostante questa difficoltà, Eva e Valentina continuano ad essere fra le concorrenti più forti di questa edizione, ma devono fare molta attenzione a fare le scelte giuste. Imitare i #Compositori non è infatti una strategia vincente, soprattutto se si considera il fatto che finora la loro coppia è riuscita a primeggiare rispetto alle altre senza commettere alcuna scorrettezza.

QUESTA SERA RIUSCIRANNO A VINCERE IL TRAGUARDO DI PECHINO EXPRESS?

La sconfitta registrata nell'ultima tappa di Pechino Express 2017 non ha comunque precluso alle #Clubber la possibilità di arrivare alla finale. Eva Stokholma e Valentina Peregorer hanno ottime chances di proseguire con successo la competizione, ma se i #Maschi dovessero uscire nella tappa di questa sera, dovranno fare attenzione alle altre due coppie rivali. Le #Caporali sono forse meno agguerrite rispetto ai #Compositori, che finora sono riusciti a destreggiarsi al meglio fra le diverse difficoltà. La vittoria di Edoardo Manozzi e Achille Lauro nella sfida contro gli #Amici dimostra inoltre che i due concorrenti sono diventati più abili anche nei giochi e questo li rende dei rivali ancora più pericolosi rispetto alle precedenti tappe del programma. Il promo diffuso nel precedente episodio ha inoltre sollevato diversi dubbi nei fan: possibile che le #Clubber finiranno all'ultimo posto anche nel traguardo di questa sera? Le immagini ci hanno mostrato infatti che le difficoltà per Eva e Valentina non sono di certo finite e data la delusione evidente nei loro volti, c'è da chiedersi se la sfortuna non si sia appropriata del loro viaggio.

© Riproduzione Riservata.