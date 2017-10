Emanuela Folliero hackerata/ Video, lo scherzo delle Iene manda in orbita il suo Facebook

Emanuela Folliero, nota conduttrice ed attrice italiana, è stata vittima di uno scherzo dell'inviato de Le Iene Nic Bello: hackerata la sua pagina Facebook

Emanuela Folliero vittima de Le Iene (Facebook)

"Ciao, sono Emanuela: sono famosa e siccome ho due enormi tette mi permetto di rubare i mariti alle ragazzine per sparare le mie ultime cartucce. Se sei stufa di tuo marito lasciami il tuo numero che vengo io a fargli la festa", uno dei tanti messaggi pubblicati inspiegabilmente da Emanuela Folliero, nota annunciatrice televisiva, sulla sua pagina Facebook. Un comportamento non usuale per la conduttrice, in realtà vittima di uno scherzo de Le Iene, il cui servizio è andato in onda oggi 24 ottobre 2017. L'inviato Nic Bello ha effettuato un "webesperimento" con Emanuela Folliero, senza che lei ne fosse a conoscenza, anzi: hanno hackerato la sua pagina Facebook e, attraverso foto senza senso e post tra il polemico e il folle, il numero di followers è cresciuto esponenzialmente. Con l'espediente della ragazza gelosa che si vendica hackerando il profilo Facebook, Nic Bello è riuscito nell'intento di fare diventare virale la pagina Facebook. Tra foto di zucchine e provocazioni false tipo: "Presto foto di me nuda al mare con il fenicottero rosa".

TRA ZUCCHINE E PROVOCAZIONI

Emanuela Folliero, ignara del terribile scherzo orchestrato da Le Iene, resta esterrefatta di fronte alla gelosia della fidanzata di Nic, per poi venire a conoscenza dello stato di realtà. L'utenza della sua pagina Facebook si è allargata, è vero, ma non sono mancati i messaggi contrariati dei suoi fan di fronte alle pubblicazioni inusuali, in particolare dopo la sostituzione della foto profilo con l'immagine di due zucchine. A svelare recentemente la storia del finto hackeraggio e dello scherzo dell'inviato de Le Iene Nic Bello, è stata la stessa Emanuela Folliero ai microfoni di Davidemaggio.it: “Erano Le Iene. Erano lì con me, loro facevano finta di essere quelli che dovevano occuparsi del mio sito. In realtà erano loro. Mi hanno detto che erano entrati degli hacker e facevano finta di non saper più cosa fare". Risolto il misterioso arcano, nessuna follia per l'annunciatrice televisiva: solo l'ennesima burla del programma in onda su Italia Uno ogni martedì sera.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLO SCHERZO DELLE IENE AD EMANUELA FOLLIERO

