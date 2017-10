FRANCESCO ARCA E ROCCO GIUSTI/ I Maschi di Pechino Express cambiano rotta o strategia?

Rocco Giusti e Francesco Arca, I Maschi sono riusciti a salvarsi per un soffio nell'ultima tappa di Pechino Express 2017

25 ottobre 2017

Francesco Arca e Rocco Giusti, I Maschi a Pechino Express 2017

I MASCHI SALVI GRAZIE ALLE CAPORALI

I #Maschi sono riusciti a salvarsi per un soffio nell'ultima tappa di Pechino Express 2017. Rocco Giusti e Francesco Arca hanno dimostrato tuttavia di volersi rifare di tutti gli insuccessi registrati dall'inizio della competizione e che spesso li hanno spinti sul fondo della classifica. Nella precedente puntata, i due Viaggiatori sono riusciti ad aumentare la velocità della loro corsa su strada, dopo aver superato la prova teatrale prevista alla partenza. Data la sconfitta precedente, i #Maschi hanno ricevuto in consegna la bandiera nera, che sono riusciti a passare con facilità ai #Modaioli, ma hanno preferito ignorare la coppia non appena i ruoli si sono invertiti. Rocco e Francesco hanno infatti deciso di non fermarsi allo stop di Marcelo Burlon e Michele Lamanna, imitando le #Clubber e la loro scelta di ignorare la regola. Arrivati alla prova vantaggio, i #Maschi sono stati tuttavia esclusi dalla gara da Costantino della Gherardesca, che ha voluto punire sia i due Viaggiatori che Eva Stokholma e Valentina Peregorer. Il loro posto è stato preso quindi dalle #Caporali, ma Rocco e Francesco sono riusciti a rifarsi subito dopo. Durante la seconda notte hanno conquistato infatti il primo posto al fianco di Jill Cooper e Antonella Elia, perdendo però quota nella corsa successiva. Al traguardo finale sono arrivati infatti per ultimi e sono riusciti a salvarsi solo grazie alla decisione delle #Caporali di votare contro le #Clubber.

I MASCHI SQUALIFICATI DALLA PROVA VANTAGGIO

Le tappe di Pechino Express 2017 non si sono mai rivelate fortunate per i #Maschi, ma nell'ultima puntata abbiamo assistito ad una parziale inversione di rotta. Francesco Arca e Rocco Giusti non sono riusciti tuttavia a cantare vittoria troppo presto, dato che l'infrazione commessa ha comportato la loro squalifica dalla prova vantaggio. Rocco ha inoltre sottolineato la propria posizione, ribadendo a Costantino della Gherardesca di non essersi fermato allo stop della bandiera nera per via dell'infrazione delle #Clubber, che secondo il suo punto di vista annullava la regola anche per la sua coppia. I #Maschi hanno comunque dimostrato di aver recuperato terreno e di aver ingranato una marcia in più rispetto a quanto visto finora, ma il loro 'risveglio' potrebbe essere avvenuto troppo tardi. I due concorrenti rimangono infatti gli unici seriamente a rischio, soprattutto perché non hanno alcun punto di forza su cui fare leva.

QUESTA SERA A PECHINO EXPRESS 2017 I MASCHI COMMETTERANNO ANCORA INFRAZIONI?

A questo punto di Pechino Express 2017, i #Maschi possono sperare di rimanere in gara solo se riusciranno ad arrivare al traguardo finale in posizione vincente. Esiste però una seconda possibilità, ovvero che Rocco Giusti e Francesco Arca arrivino all'ultimo posto al fianco di una coppia odiata dai vincitori. Questo scenario potrebbe avversarsi se le #Caporali riuscissero per esempio a raggiungere la vittoria finale anche nella tappa di questa sera: le due concorrenti non esiterebbero infatti a votare le #Clubber o i #Compositori, per via dell'astio maturato nelle ultime puntate. I #Maschi hanno quindi qualche possibilità di proseguire fino alle battute finali dell'adventure game, ma in base a quanto abbiamo visto finora, le loro possibilità di vincere la competizione sono davvero quasi inesistenti. A nulla serve inoltre commettere qualche infrazione, dato che finora solo i #Compositori sono riusciti a rimanere impuniti, mentre Rocco e Francesco sono già stati penalizzati per un piccolo errore commesso nell'ultima tappa.

