GRANDE FRATELLO VIP 2017/ News dalla casa: la preoccupazione per Raffaello Tonon

Grande Fratello Vip 2017, news dalla casa: gli inquilini sono sempre più preoccupati per l'inappetenza di Raffaello Tonon, nasce la complicità tra Aida Yespica e Daniele Bossari.

25 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

Dopo poco più di una settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017, Raffaello Tonon è diventato non solo molto amato dal pubblico ma anche dagli inquilini della casa più famosa d’Italia. Sin dal suo ingresso, Raffaello ha preso possesso della cucina preparando quotidianamente pranzo e cena per tutti. In molti, però, hanno notato l’inappetenza dell’opinionista. Dopo la preoccupazione dei fans che sui social hanno espresso la loro ansia per le condizioni di salute di Tonon, anche nella casa, i compagni d’avventura di Raffaello hanno cominciato a preoccuparsi. Raffaello, infatti, mangia raramente e, dopo aver cucinato a lungo, salta puntualmente pranzo e cena. Ieri sera, Cecilia Rodriguez, notando ancora una volta l’assenza di Raffaello a tavola, gli ha detto: "Ma di cosa vivi tu, non capisco...Spero d'amore!". Anche Carmen Russo si è detta preoccupata per Raffaello facendogli notare che, per tutta la giornata aveva mangiato solo un pezzo di cioccolata e una fetta biscottata. La Russo è riuscita così a convincere Tonon a mangiare qualcosina e lui opta per il pollo ripieno. "Domani mi faccio dare le vaschette gelo, lo congelo e me lo tengo per me!" dice Raffaello. "Ammettendo che rimanga fino alla fine, non riuscirei a finire questa porzione neanche da qui alla finale" confessa.

IL NUOVO RAPPORTO TRA DANIELE E AIDA YESPICA

In nomination con Carmen Russo, Aida Yespica sta vivendo in serenità quella che potrebbe essere la sua ultima settimana di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La bellissima venezuelana va d’accordo con tutti e, dopo la cena a due che ha condiviso con Daniele Bossari, anche il rapporto con il conduttore è cambiato positivamente. I due, dopo le incomprensioni iniziali, hanno trovato un punto d’incontro al punto che, nelle scorse ore, Bossari ha chiesto ad Aida lezioni di cucito. Aida ha mostrato a Daniele i segreti del mestiere seguendo, poi, la messa in pratica dei suoi insegnamenti. Senza pesanti discussioni e senza creare inutili gossip, Aida Yespica è riuscita a trovare il suo posto nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver vinto la prima sfida al televoto con Lorenzo Flaherty che è poi rientrato in gioco avendo pescato la carta del ritorno, Aida riuscirà a vincere la sfida al televoto anche con Carmen Russo?

