Giulia De Lellis vittima di un complotto? "Vogliono farla bestemmiare": la denuncia sui social (GF Vip 2)

Giulia De Lellis vittima di un complotto nella casa del Grande Fratello Vip 2017? Secondo la famiglia e i fans, gli altri concorrenti vogliono farla bestemmiare.

25 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, nel bene e nel male, è sicuramente una grande protagonista del Grande Fratello Vip 2017. Amatissima dalle sue “bimbe” che, ogni settimana, riescono ad inserirla ai primi posti della classifica di gradimento, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non gode dello stesso gradimento all’interno della casa. Se nelle scorse settimane, Daniele Bossari l’ha definita la “più ipocrita” della casa, nella scorsa puntata del reality, Jeremias Rodriguez si è scagliato contro di lei non avendo gradito il suo tentativo di mandarlo fuori chiedendo alle sue fans di votare per far restare in casa Veronica Angeloni. Sui social, i fans ma anche la mamma e la sorella di Giulia hanno cominciato a difenderla da quello che sarebbe un vero e proprio complotto contro di lei. Secondo quanto riporta il portale Bitchyf.it, gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia starebbero tentando di far bestemmiare Giulia e farla squalificare. Un vero e proprio complotto contro quella che, nella casa è considerata la probabile vincitrice del reality. Al momento, però, non ci sono conferme di tale piano anche se è evidente che la De Lellis comincia a perdere consensi all’interno della casa.

TUTTI CONTRO GIULIA

Il clima intorno a Giulia De Lellis è cambiato dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2017 durante la quale, la fidanzata di Andrea Damante ha avuto un’accesa discussione con Alfonso Signorini durante le nomination. Non avendo gradito il commento del direttore del settimanale Chi che l’ha punzecchiata chiedendole se avesse nominato Raffaello Tonon per la sua finta nomination diretta, Giulia ha definito inutile il commento di Signorini dando vita ad un vivace scambio di battute. Dopo la diretta, molti inquilini della casa di Cinecittà hanno preso le difese si Signorini. Raffaello Tonon ha definito fuori luogo le parole di Giulia contro Signorini che, in quel contesto, svolge il suo lavoro commentando ciò che accade in puntata. Corinne Clery, invece, l’ha definita “boss e ignorante” mentre Aida Yespica che condivide la casa con Giulia sin dalla prima puntata, ha detto: “Non porta rispetto, con Alfonso ha sbagliato, non puoi dire ad una persona che dice stupidaggini solo perché il commento non ti è piaciuto”.

