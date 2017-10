IL SEGRETO / Raimundo ritorna alla villa: Donna Francisca scopre il suo mistero? (Anticipazioni)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 25 ottobre: Raimundo torna a casa dopo avere incontrato Severo e Donna Francisca non si accorge di nulla. Mauricio la preoccupa...

25 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Un nuovo avvincente episodio de Il Segreto verrà trasmesso oggi su Canale 5 al termine dell'appuntamento quotidiano con il Grande Fratello Vip 2017. Si ripartirà dall'incontro di Carmelo, Severo e Raimundo lontano da occhi indiscreti: Santacruz resterà lontano per qualche tempo insieme alla moglie e al figlio e in sua assenza Carmelo cercherà di liberarsi di Cristobal Garrigues. Dovremo quindi salutare uno dei personaggi più amati degli ultimi tempi, nella speranza che il suo non sia l'ennesimo doloroso addio. Carmelo e Raimundo dovranno quindi fare ritorno a casa senza destare sospetti. Tale obiettivo sarà particolarmente facilitato per Ulloa, che tornerà alla villa trovando Donna Francisca in preda alla confusione. Quanto accaduto a Mauricio causerà il completo interesse della Montenegro che non si è neppure accorta della prolungata assenza del compagno. Raimundo, quindi, riuscirà a scamparla senza conseguenze e d'ora in avanti potrà agire indisturbato, cercando di aiutare come megli possibile il suo caro amico Severo.

Il Segreto: Raimundo e Carmelo aiutano Severo

Nell'episodio odierno de Il Segreto, Carmelo farà ritorno alla Miel Amarga nella quale Cristobal Garrigues si è trasferito in pianta stabile. Anche Leal dovrà fingere che Severo sia morto e agire alle spalle del suo ricattatore, per incastrarlo e liberarsi di lui. Il figlio illegittimo di Salvador Castro riuscirà a farsi odiare fin da subito dai braccianti a causa delle sue decisioni impopolari: abbasserà i salari senza nessun preavviso, causando la rabbia dei suoi operai che si presenteranno alla tenuta per inveire contro di lui. Basteranno queste minacce per convincerlo a fare un passo indietro? Intrighi e misteri terranno banco anche a Los Manantiales, dove Camila continuerà ad agire alle spalle di Hernando per provare la colpevolezza di Damien. La foto, che Nicolas è riuscito a scattare al ragazzo, potrà aiutarla a portare a termine il suo progetto: dimostrare che Damien ha avuto un ruolo nella morte di Rogelia!

© Riproduzione Riservata.