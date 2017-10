ILARY BLASI/ Baciata in diretta da Andrea, ragazzo autistico protagonista del servizio de Le Iene

Ilary Blasi è stata baciata in diretta durante la puntata di martedì 24 ottobre de Le Iene. Il bacio arriva da Andrea, un ragazzo autistico protagonista del servizio di Giulio Golia.

25 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Ilary Blasi è stata protagonista di un altro bacio in diretta tv. Dopo quello dato a Belen Rodriguez al Grande Fratello Vip, ieri sera durante la puntata de Le Iene la signora Totti è stata baciata da Andrea, il ragazzo autistico protagonista del servizio di Giulio Golia. L’inviato è andato a trovare Andrea e suo padre Franco (che già erano stati protagonisti dei servizi de Le Iene cinque anni fa) che hanno promosso un’iniziativa importante che permette ai ragazzi affetti da autismo di trovare degli amici. Per Franco è sempre stata una tortura sapere che suo figlio non avesse amici: “Lui non ha mai avuto un amico maschio. I ragazzi autistici sono sempre da soli. Il papà e la mamma sono gli unici amici che hanno. Si dice che quando hai un amico hai un tesoro e a questi ragazzi questo tesoro è negato perché poche persone passano del tempo con loro”. Grazie alla sua fondazione “I bambini delle fate”, Franco ha dato vita al progetto “La banca del tempo sociale”: trenta ragazzi normali delle scuole superiori che diventano amici di 10 ragazzi autistici e li incontrano una volta a settimana.

IL BACIO A ILARY BLASI

Al rientro in studio insieme a Giulio Golia c’era anche Andrea vestito da Iena. Il giovane ragazzo è stato “interrogato” dall’amico Giulio: “Ilary è bella”, “Teo è brutto perché ha i capelli tinti” e “I Gialappa’s band sono belli, matti e antichi”. Quando Giulio Golia ha chiamato la conduttrice, Andrea inaspettatamente ha baciato sulle labbra Ilary Blasi, che è rimasta spiazzata e un po’ imbarazzata dal dolce gesto del ragazzo. La conduttrice non ha respinto il ragazzo quando Golia gli ha proposto di darle un secondo bacio. Sui social in tanti hanno apprezzato il servizio delle Iene: “Un servizio davvero toccante”, “Ma quanto è bello Andrea... è dolcissimo!” e “Adoro Andrea,e credo che Franco sia un grande padre e un grande uomo Grazie @Giulio_Golia di averci fatto vedere la nuova iniziativa”, sono alcuni dei messaggi apparsi su Twitter. Per vedere il momento in cui Andrea entra nello studio delle Iene clicca qui e vai al minuto 48.

