INHUMANS/ Anticipazioni del 25 ottobre 2017: il vero piano di Maximus

Inhumans, anticipazioni del 25 ottobre 2017, in prima Tv su Fox. Maximus decide di uccidere i membri del Consiglio; Declan rivela la sua identità a Black Bolt.

Inhumans, in prima Tv assoluta su Fox

INHUMANS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 25 ottobre 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Inhumans, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Fate largo a Medusa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il dottor Declan (Henry Ian Cusick) viene avvisato della presenza di Black Bolt (Anson Mount) nella prigione delle Hawaii, in seguito alla rivelazione dei suoi poteri da Inumano, e riesce a mettersi in contatto con un informatore. Intanto, Black Bolt ripensa al conflitto con il fratello Maximus (Iwan Rheon), iniziato quando erano ancora molto piccoli e dovuto all'eredità del padre. Louise (Ellen Woglom) invece raggiunge la Centrale per ottenere delle informazioni sull'Inumano, sicura che stiano nascondendo la verità, ma le viene rifiutata una visita al detenuto. Il direttore della prigione ordina poi ai suoi uomini di mescolare Black Bolt con gli altri carcerati, in modo da costringerlo a parlare. Mentre Medusa (Serinda Swan) cerca di ambientarsi con il mondo degli esseri umani, Gorgon (Eme Ikwuakor) addestra un gruppo di uomini per affrontare l'esercito di Maximus in memoria di Triton. Nello stesso momento, Maximus fa nuove pressione su Crystal (Isabelle Cornish) con la scusa di aiutare la famiglia reale a sopravvivere alla furia del popolo e riesce a convincerla. Subito dopo, Maximus fa scarcerare un Inumano pericoloso e lo incarica di rintracciare il fratello insieme a Flora (Krista Alvarez) e ad un altro gruppo di Inumani. Nel frattempo, Karnak (Ken Leung) viene catturato da un gruppo di esseri umani catturati da Reno (Michael Trotter), che decidono alla fine di ucciderlo. Karnak confida però all'unica ragazza del gruppo di non avere più le proprie abilità e le chiede infine di rimanere. Dopo aver trovato dei soldi ed essersi mimetizzata come un'umana, Medusa scopre dai giornali che cosa è successo a Black Bolt. Louise invece si ferma all'esterno del carcere in attesa di risposte, ma il Capitano della Polizia le intima di allontanarsi. Il detenuto inviato da Declan intanto ottiene le informazioni che voleva da Black Bolt, compreso il fatto che abbia una famiglia. Nello stesso momento, Maximus annuncia di voler abolire le caste presenti nella loro società con l'aiuto di Crystal e con la scusa di voler liberare la popolazione dalla sofferenza. Nel passato, Maximus ed il fratello si sottopongono alla Terrigenesi, ma il primo non manifesta alcuna anomalia genetica. Il padre lo informa infatti che ha perso il suo gene Inumano ed è solo un semplice essere umano, sottolineando infine che non potrà essere mai il re del popolo di Attilan. Black invece viene informato che la sua voce è in grado di disintegrare l'intero pianeta ed il padre si rifiuta di rinchiuderlo come gli viene consigliato. Nel presente, Crystal finge devozione a Max solo per fuggire grazie ai suoi poteri, mentre Black Bolt rimane coinvolto in una rissa fra guardie e detenuti e riesce a fuggire grazie all'informatore di Declan. Quest'ultimo gli rivela solo in quel momento di essere un Inumano ed entrambi vengono raggiunti dallo scienziato a bordo di un elicottero poco prima dell'arrivo di Medusa. La Regina prende quindi in ostaggio Louise e le impone di seguire il velivolo.

ANTICIPAZIONI DEL 25 OTTOBRE 2017, EPISODIO 4 "FATE LARGO A MEDUSA"

Declan rivela di essere al servizio di Maximus ed accoglie Black Bolt e Sammy nel suo centro con il solo scopo di prelevare il DNA del re per effettuare un'altra Terrigenesi sul fratello. Quest'ultimo ordina infatti a Tibor di prepararsi per la prossima cerimonia, mentre i suoi uomini eliminano tutti gli altri membri del Consiglio Genetico. Intanto, Medusa e Louise seguono l'elicottero di Declan fino ad arrivare al centro, mentre Black Bolt e Sammy riescono ad intuire le vere intenzioni dello scienziato prima di essere raggiunti dalla squadra guidata da Auran. Medusa riesce infatti ad intervenire non appena Mordis è sul punto di usare i suoi poteri contro il re, causando un'esplosione. I due fuggono poi con Louise, catturando Locus, una donna che fa parte della squadra di Auran e che ha il potere di localizzare chiunque. Gorgon invece decide di abbandonare i suoi uomini per proteggerli e ritrovare Karnak, che di contro si avvicina sempre di più a Jen. Reno invece inizia a seminare morte fra i contadini, mentre Crystal si riunisce a Dave, che rivela di aver catturato Audrey per aiutare Lockjaw.

© Riproduzione Riservata.