INSIEME PER FORZA/ Su Italia 1 il film con Adam Sandler e Drew Barrymore (oggi, 25 ottobre 2017)

Insieme per forza, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 22 ottobre 2017. Nel cast: Adam Sandlers e Drew Barrymore, alla regia Frank Coraci. Il dettaglio della trama.

25 ottobre 2017

Il film in onda su Italia 1

NEL CAST ADAM SANDLERS

Insieme per forza, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 25 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola prodotta nel 2014 che è stata diretta dal regista Frank Coraci (esperto regista di film soprattutto brillanti come 'Il giro del mondo in 80 giorni' del 2004 o il recente 'The Ridiculous 6' uscito nel 2015). Un film ideale per teenagers ma anche per tutta la famiglia che viene sottolineato dalle musiche di Rupert Gregson-Williams, interpretato dal divertente Adam Sandlers co-protagonista al fianco della splendida Drew Barrymore (in passato assieme nella commedia '50 volte il primo bacio'), nel cast di 'Insieme per forza' s'incontra anche Bella Thorne, in passato 'scream-queen' di alcuni horror tra cui il recente 'Amityville - Il risveglio', e l'americana Wendi McLendon-Covey, efficace attrice solitamente non protagonista, rivelatasi in alcune pellicole blockbuster come 'Natale con i tuoi (A Merry Friggin' Christmas)' diretta da Tristram Shapeero, uscita nel 2014. In questa commedia sentimentale la presenza alla produzione dello stesso protagonista del cast, Adam Sandlers, denota quanto forte sia la volontà dell'attore comico di mantenere di buon livello la sua proposta di un cinema brillante, family-friendly, ben assortito anche nei cast. La trama si snoda tra situazioni brillanti, gag a tratti davvero comiche, inclinandosi con delicatezza verso risvolti, soprattutto nel finale, romantici e sentimentali. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INSIEME PER FORZA, LA TRAMA DEL FILM

Jim Friedman (Adam Sandlers), è un padre vedovo, occupato da un lavoro asfissiante il quale non gli concede di trascorrere il tempo che vorrebbe con le tre figlie. Solo e alla ricerca di nuovi sentimenti, Jim accetta di presentarsi ad un appuntamento quasi al buio procuratogli da un amico con la bella Lauren Reynolds (Drew Barrymore), anch'essa single e madre di due figli, in qusto caso maschi. Non scatta il coup de foudre: entrambi non subiscono la simpatia reciproca, empaticamente si ritrovano agli opposti, la chimica non aiuta Cupido nel concedere a questa coppia i suoi favori. Alla fine quasi si odiano anche se, complice una commessa sbadata che ne scambia le carte di credito durante un incontro casuale all'intenro di un supermercato, si ritroveranno al centro di vicende comiche e a tratti imbarazzanti in un vortice di malintesi soprattutto quando Jim si reca a casa di Lauren per riappropriarsi della sua carta di credito. In casa di Lauren, Jim scopre che la donna del suo principale, Dick, ha appena litigato proprio con Dick rinunciando ad un viaggio in Sudafrica dedicato a famiglie, romantico e aperto ai figli. Entrambi, Jim e Lauren, ognuno all'oscuro delle richieste dell'altro, si ritrovano proprio coinvolti assieme in quel viaggio avendo separatamente chiesto a Dick di vendere un biglietto ciascuno. Il destino è complice, la vacanza pure, Jim e Lauren in Sudafrica scopriranno che alla fine il loro cuore può concedersi all'altro, tra episodi comici soprattutto per merito e colpa dei cinque ragazzini.

