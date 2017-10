IO E LEI/ Su Rai 1 il film con Sabrina Ferilli e Margherita Buy (oggi, 25 ottobre 2017)

Io e lei, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 25 ottobre 2017. Nel cast: Sabrina Ferilli, Margherita Buy e Domenico Diele, alla regia Maria Sole Tognazzi. Il dettaglio della trama.

25 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 1

NEL CAST SABRINA FERILLI E MARGHERITA BUY

Il film Io e lei va in onda su Rai 1 oggi, mercoeldì 25 ottobre 2017, alle ore 21.25. Una pellicola drammatica del 2015 che è stata scritta e diretta da Maria Sole Tognazzi (Viaggio da sola, L'uomo che ama, Ritratto di mio padre) e interpretata da Sabrina Ferilli (La grande bellezza, Tutta la vita davanti, Ferie d'agosto), Margherita Buy (Mia madre, Le fate ignoranti, Habemus papam) e Domenico Diele (ACAB - All cops are bastards, L'attesa, La foresta di ghiaccio). La regista ha presentato il film come un omaggio a Il vizietto, interpretato da suo padre, Ugo Tognazzi, e Michel Serrault nel 1978. Entrambi i film raccontano la storia di una coppia omosessuale.

IO E LEI, LA TRAMA DEL FILM

Marina (Sabrina Ferilli), ex attrice, è una piccola imprenditrice di successo nel settore biologico. È una donna aperta e solare e non nasconde la propria omosessualità. Federica (Margherita Buy) è invece un architetto. È molto riservata, è alla sua prima esperienza omosessuale e ha alle spalle un matrimonio tradizionale conclusosi con un divorzio. Le due donne convivono da cinque anni e il loro raporto sembra ormai essersi stabilizzato. Durante un'intervista Marina però nomina Federica come sua compagnasvelando pubblicamente gli orientamenti sessuali di quest'ultima. I colleghi di Federica prendono bene la rivelazione e cercano di non discriminarla, ma la donna rimane comunque arrabbiata con la compagna per aver parlato pubblicamnte della cosa senza prima consultarla. A Marina, che non recita più da anni, viene offerta una parte in una commedia con un personaggio scritto appostamente per lei. La donna è titubante e Federica non vorrebbe lasciarla andare. Proprio per ripicca verso la compagna, Marina decide di partire per Milano. Mentre quest'ultima è assente Federica incontra per caso Marco (Fausto Maria Sciarappa), un suo vecchio fidanzato, con cui comincia una relazione segreta. Marina scopre però la cosa intercettando un sms fra i due amanti. Affronta quindi Federica e le dice che è disposta ad ignorare la cosa, purchè la compagna metta subito fine alla relazione. Federica acconsente, ma fra le due si è ormai formato un abisso incolmabile e Marina non riesce più ad avere fiducia della sua compagna.

