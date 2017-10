JULIANA MOREIRA ED EDOARDO STOPPA SPOSI / Le nozze saranno celebrate il 10 novembre dopo un decennio d'amore

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa hanno deciso di sposarsi, coronando una relazione cominciata dieci anni fa e la nascita di due figli. Le nozze verranno celebrate il 10 novembre.

25 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira (Instagram)

Sono una delle coppie più longeve della televisione italiana: Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa stanno insieme da dieci anni e finalmente hanno deciso di pronunciare il fatidico sì. La data delle nozze è stata annunciata ieri in anteprima sulla pagina Facebook di Gabriele Parpiglia, mentre l'articolo completo sarà oggi in edicola all'interno del nuovo numero del settimanale Chi. I due conduttori sono già genitori di Lua Sophie, di sei anni, e di Sol Gabriel, di poco più di un anno. Ma solo qualche giorno fa hanno deciso di convolare a giuste nozze, approfittando della presenza del padre di lei a Milano: "Io e Juliana abbiamo pensato spesso al matrimonio ma, con la vita movimentata che facciamo, ci spaventava l’idea di organizzare tutto. E così, una settimana fa, approfittando del fatto che il papà di Juliana è venuto a Milano a trovarci per alcuni giorni, ci siamo detti: Perché non ci sposiamo adesso, che siamo tutti qui?". E da qui alla scelta della data il passo è stato breve.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sposi il 10 novembre

Nell'intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Chi, Edoardo Stoppa ha quindi chiarito qualche dettaglio in più sulle nozze: "Il 10 novembre saremo marito e moglie. Siamo due pazzi, abbiamo mandato gli inviti agli amici via whatsapp con un videomessaggio per dare un tocco personale, e il tema sarà Italia-Brasile-mondo, le nostre origini e la nostra passione". Nessun dettaglio è stato specificato sul luogo nel quale verrà festeggiato il lieto evento, oltre che sui dettagli degli abiti, scelti in gran fretta dai futuri sposi. Juliana Moreira ha comunque voluto precisare: "Nostra figlia ci diceva sempre: Ma quando vi sposate?, e io le rispondevo che noi ci amiamo tutti i giorni, ma che non è facile organizzare un matrimonio. Ora dovremo correre, ma sono felice perché non mi piacciono le cose perfette, formali, io sono una casinista e amo fare festa. Il mio vestito? È un segreto, dovrete seguire Chi".

