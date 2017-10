Jeremias Rodríguez/ Il fratello di Belen svela il suo segreto: "Sto bene solo da 2 anni" (GF Vip 2)

Jeremias Rodriguez si svela nella casa del Grande Fratello Vip 2017: il fratello di Belen racconta ai compagni d'avventura il dolore provato nel suo passato.

25 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez si svela nella casa del Grande Fratello Vip. Il fratello di Belen, dopo aver vinto la sfida al televoto con Veronica Angeloni, ha cominciato ad aprirsi un po’ di più con i suoi compagni d’avventura che, nel corso della scorsa diretta, gli hanno dimostrato affetto e sostegno schierandosi dalla sua parte. Più volte, si è parlato di un segreto della vita di Jeremias che è stato in parte svelato durante l’incontro con il padre Gustavo. Ad Alfonso Signorini, infatti, il fratello di Belen ha raccontato che, in passato, ha sbagliato nei confronti della sua famiglia. “Ho preso delle strade sbagliate”, ha raccontato l’argentino senza voler scendere nei dettagli. Tuttavia, durante un momento di condivisione con i suoi coinquilini, Jeremias ha deciso di aprire il suo cuore, consapevole di avere di fronte delle persone che cominciano a capire e ad apprezzare il suo mondo. “La mia famiglia mi ha sempre lasciato, quando stavo male non avevo loro addosso. Quando stavo male mi sono rinchiuso, io spaccavo tutto, spaccavo tutto davvero, la casa, i vetri, proprio brutto. Mi sentivo male, male davvero. Qui dentro nessuno sa bene cosa mi sia successo, ma quando qualcuno parla di questa cosa e infila il dito nella piaga a me viene una rabbia, è il mio punto debole. Io oggi sono felice, ma ho troppi ricordi brutti, ci sono cose che ho fatto brutte”, ha raccontato il fratello di Cecilia.

IL SEGRETO DI JEREMIAS

Più volte, il popolo dei social, ha cercato di scoprire il segreto di Jeremias Rodriguez che, per la prima volta, nelle scorse ore, come svela il porta Bitchyf.it, ha ammesso di aver sbagliato tanto nella sua vita e di aver fatto male a qualcuno. Quello dell’argentino è un racconto doloroso. Nonostante sia passato del tempo, infatti, il Rodriguez ha dichiarato di sentirsi ancora in colpa per quanto accaduto nel suo passato al punto da considerare la cosa il suo punto debole. “Ho fatto del male a qualcuno. Io quando guardo nel passato sto male. Ho bruttissimi ricordi, io a casa ho fatto cose brutte. Io ancora non sono riuscito a dimenticare certe immagini. Quando realizzavo quello che stavo facendo, mi faceva più male, non ero in me, non stavo bene. Non ho ancora superato del tutto quello che ho fatto” – ha spiegato ai compagni Jeremias che ha poi concluso – “Sono solo due anni che sto bene”. Il fratello di Belen e Cecilia non ha aggiunto altro ma, nelle prossime ore, potrebbe svuotare davvero il sacco.

