Jocelyn Hattab / Discoring compie 40 anni: auguri e aneddoti (La Vita in Diretta)

25 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Jocelyn Hattab a La Vita in Diretta per Discoring

Jocelyn Hattab ospite di La Vita in Diretta: conduttore, autore e poi regista, ha scritto pagine importanti della storia Rai. I lettori più adulti avranno sicuramente ballato con Discoring, la trasmissione musicale creata da Gianni Boncompagni. La maggior parte degli italiani lo conoscono come conduttore televisivo, ma ha creato diversi format, come game show dai contenuti spettacolari che hanno riscorso molto successo. Jocelyn però è amato anche dagli appassionati di musica che sono cresciuti alla fine degli anni Settanta, perché è stato probabilmente lui a inventare il mestiere del vee-jay televisivo. Discoring, che per 40 anni ha fatto ballare l'Italia, è stato una sorta di trampolino di lancio per Jocelyn, che dopo averne condotto tre edizioni raggiunse il meritato successo producendo format per un target più ampio di telespettatori. Jocelyn Hattab non è stato un semplice conduttore televisivo: avendo alle spalle una solida formazione artistica, teatrale e musicale, non ha semplicemente presentato programmi, ma li ha realizzati. Tuttora si occupa della promozione di format televisivi a livello internazionale, pur non trascurando il suo interesse per la musica, di cui è un grande conoscitore. Non a caso negli ultimi anni ha partecipato alla Fiera Internazionale della musica e dei musicisti. Un coinvolgimento naturale, considerando l'affinità con questo mondo. Jocelyn per gli auguri a Discoring è stato affiancato da Mauro Micheloni e Anna Pettinelli, con cui ha raccontato alcuni anedotti ma soprattutto l'importanza di questo programma.

UNA RIVOLUZIONE MUSICALE IN TV

Discoring ha scritto infatti la storia della televisione italiana con canzoni e classifiche, perché all'epoca non c'era Internet per essere aggiornati sui successi del momento, ma si aveva a disposizione solo la televisione. Le edizioni che sono rimaste più impresse sono quelle quelle di Claudio Cecchetto, Jocelyn, fino al trio Pettinelli-Falcetti-Russinova. Discoring proponeva generi diversi, quindi si passava dai Kiss a Claudio Baglioni, dai Kraftwerk ai Duran Duran. E c'erano le classifiche, mentre le sigle meritano un discorso a parte. L'unico antagonista di Discoring all'epoca era Superclassifica Show, passata dalle tv locali a Canale 5. Nel frattempo cominciò a diffondersi un modo diverso di proporre musica, fino a quando non è cambiato tutto con l'arrivo di Top of the pops e la rivoluzione del Web.

