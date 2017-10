L'Eredità/ Non va in onda: la Rai sospende il quiz per rispetto di Fabrizio Frizzi

L'eredità non va in onda oggi, mercoledì 25 ottobre 2017. La Rai 1 ha deciso di sospendere la messa in onda del programma per rispetto di Fabrizio Frizzi, ricoverato in ospedale.

25 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Fabrizio Frizzi conduce L'eredità

Anche oggi, mercoledì 25 ottobre 2017, L’eredità non andrà in onda. Il quiz televisivo del preserale di Rai 1 è stato sospeso ieri, martedì 24 ottobre 2017, dopo il ricovero del conduttore di Fabrizio Frizzi per un malore durante le riprese del programma. Fabrizio Frizzi sarebbe stato colpito da una lieve ischemia e attualmente si sta sottoponendo ad accertamenti all'ospedale Umberto I di Roma, ma sarebbe vigile e avrebbe risposto ai familiari. Il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, gli ha fatto visita ieri sera e stamattina: “Abbiamo parlato e scherzato. Gli auguro pronta guarigione a nome di tutta l'azienda”, ha detto all'uscita dall'ospedale. Le condizioni del popolare conduttore sono stabili, mentre secondo quanto scrive il Corriere.it citando fonti ospedalieri “Frizzi versa in gravi condizioni". I vertici Rai e il direttore di Rai1 sono costantemente in contatto con la struttura ospedaliera, dove si trova un incaricato della Rai per avere direttamente notizie sull’evoluzione del caso.

DON MATTEO 9 AL POSTO DELL'EREDITÀ

Durante l’assenza di Frizzi, L’Eredità sarà sostituita da alcune puntate di Don Matteo 9. “Abbiamo altre puntate registrate da Frizzim ma per rispetto nei suoi confronti abbiamo preferito non mandarle in onda”, hanno precisato da Via Mazzini. Quasi sicuramente Frizzi non potrà partecipare alla puntata di beneficienza de L’Eredità prevista per il 1° novembre in prima serata su Rai 1. Al timone della puntata ci sarà solo Carlo Conti, che avrebbe dovuto condurre insieme a Frizzi.

