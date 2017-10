LA FIDANZATA DI TONON/ Chi è Rossana Feola? “E' più giovane di 10 anni ma non è un problema!”

La fidanzata di Raffaello Tonon, ecco chi è Rossana Feola: dieci anni di differenza e tanta privacy per la coppia che ha diviso casa a Milano, le ultime news dalla d'Urso.

25 ottobre 2017 Valentina Gambino

Raffaello Tonon è fidanzato?

Raffaello Tonon è fidanzato? L'opinionista milanese ha sempre avuto grande rispetto per la sua privacy. Ecco perché, da sempre non ha (quasi) mai confessato nulla riguardo la sua vita privata. Tra le pagine del settimanale Top invece, alcuni anni fa la dichiarazione: "Mi ritengo un ragazzo fortunato perché da quattro anni ho al mio fianco una donna speciale come Rossana. Da due anni conviviamo, a Milano. Grazie a lei sono finalmente sereno perché una buona relazione fa bene sia al cuore che alla mente. Lei è il mio punto di forza anche per la carriera. Rossana è una ragazza molto matura e la differenza di età che c'è tra noi, di 10 anni, non è mai stata un problema. È normale che lei abbia l'esigenza di fare delle cose di cui invece io, avendole già fatto in passato, non ho voglia, così entrambi rispettiamo gli spazi dell'altro". Il vincitore della Fattoria in realtà, aveva rilasciato questa intervista di cui in tanti, non erano a conoscenza. Nel corso della giornata di oggi, Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5, avrà modo di presentarla ufficialmente al grande pubblico.

Rossana Feola, ecco chi è la fidanzata di Raffaello Tonon

Proprio riguardo i reality show, Tonon all'epoca pareva avere una sua idea ben precisa: "I reality hanno fatto il loro tempo e sono "scaduti", ma aver fatto l'opinionista in programmi di quel tipo mi è servito soprattutto a restare in video, in attesa di raggiungere il mio obiettivo finale: condurre un programma tutto mio", aveva confessato. Ed invece, a distanza di anni il programma non è arrivato ma il reality show invece sì. Le televendite e le ospitate, sono rimaste il suo principale cavallo di battaglia: "Non ho mai avuto problemi a fare le televendite perché non ci vedo nulla di male e credo che solo chi le abbia fatte almeno una volta nella vita possa comprendere quanto siano difficili. E anche quanto siano utili per la propria "palestra artistica". Ma non le ho mai considerate un punto di arrivo". Attualmente però, pare che Raffaello e Rossana Feola di siano lasciati e che lui, sia anche caduto in depressione dopo la fine della loro storia.

