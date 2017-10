LA SPIA - A MOST WANTED MAN/ Su Rai Movie il film con Philip Seymour Hoffman (oggi, 25 ottobre 2017)

La spia - A most wanted man, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 25 ottobre 2017. Nel cast: Philip Seymour Hoffman e Rachel McAdams, alla regia Anton Corbijn. Il dettaglio.

25 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST PHILIP SEYMOUR HOFFMAN

Il film La spia - A most wanted man va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 25 ottobre 2017, alle ore 21.10. Un thriller del 2014 che è stato diretto da Anton Corbijn (The american, Control, Life) e interpretato da Philip Seymour Hoffman (La guerra di Charlie Wilson, Magnolia, la quadrilogia di Hunger games), Rachel McAdams (Le pagne della nostra vita, Doctor Strange, La memoria del cuore) e Willelm Dafoe (Spider-Man, Platoon, Death note). Si tratta del primo film interpretato da Philip Seymour Hoffman uscito postumo, a cui sarebbero seguiti gli ultimi due capitoli di Hunger games. La sceneggiatura del film è tratta dal romanzo Yssa il buono di John le Carré. Il film La spia - A most wanted man è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival per poi essere distribuito negli Stati Uniti e in seguito nel resto del mondo. La pellicola è stata tratta dal romanzo Yssa il buono di John le Carrè. Quest'ultimo è autore di numerosissimi best seller di spionaggio e prima di dedicarsi alla scrittura, è stato lui stesso un agente del Secret Intelligence Service britannico. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA SPIA - A MOST WANTED MAN, LA TRAMA DEL FILM

Gunther Bachmann (Philip Seymour Hoffman) è un agente dei servizi segreti tedeschi con compiti anti terrorismo. Nel suo passato c'è un clamoroso fallimento da cui deve a tutti i costi riscattarsi e che l'ha reso un uomo cinico, triste e dedito all'alcol. Mentre il mondo è in allerta terrorismo in seguito agli attentati dell'11 settembre, ad Amburgo arriva Issa Krapov (Grigorij Dobrygin). Si tratta del figlio di un pericoloso terrorista e criminale di guerra ceceno, giunto lì per entrare in possesso dei soldi ereditati dal padre e accumulati impunemente da quest'ultimo durante le sue attività. Amburgo è sotto stretta osservazione perché 3 degli attentatori dell'11 settembre erano originari della città, e a Bachmann spetta il compito di capire se Issa è un innocente giunto lì solo per i soldi o se è un pericoloso terrorista deciso a seguire le orme del padre. Ad affiancare Bachman sarà un agente americano, Annabel Richter (Rachel McAdams). Dopo un'iniziale incomprensione gli agenti cominceranno ad andare d'accordo, tanto che fra i due presto nascerà una relazione.

