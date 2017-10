La scelta di Mattia Marciano è Vittoria Deganello / Uomini e Donne, i sospetti continuano e c'è un motivo

Mattia Marciano ha scelto Vittoria Deganello nella nuova registrazione di Uomini e Donne ma tra i fan del trono Classico continuano i sospetti: ecco da dove sono nati

25 ottobre 2017 Anna Montesano

Mattia Marciano e Vittoria Deganello scelta

La nuova registrazione del Trono Classico ha riservato una grandissima sorpresa a tutti i fan di Uomini e Donne: Mattia Marciano, il tronista più discusso di questa nuova eduzione, ha fatto la sua scelta, ricaduta su Vittoria Deganello. Si tratta della ragazza che in studio è stata più volte attaccata da tutti coloro che, sin dalla visione della loro prima esterna, hanno creduto che i due si conoscessero già da prima. In effetti contatti tra Mattia e Vittoria ci sono stati già prima e grazie all'intervento di Andrea Damante, amico di Vittoria così come Giulia De Lellis. Questo dettagli, lo scambio di alcuni messaggi su Facebook e il forte feeling palesato sin da subito hanno acceso molti sospetti su Mattia e Vittoria, tutto però è stato sempre negato da tronista e corteggiatrice. La situazione si è però complicata nelle ultime registrazioni, quando è uscita fuori l'indiscrezione secondo la quale i due farebbero parte della stessa agenzia.

NUOVE ACCUSE IN STUDIO DA TINA E GIANNI

Da qui le forti accuse di Gianni Sperti e Tina Cipollari della scorse registrazione, convinti dell'accordo tra i due. Una situazione critica che ha portato Vittoria a chiedere a Mattia di scegliere perchè non sarebbe più tornata in studio e il tronista, dopo lunghe riflessioni, a decidere di uscire insieme a lei. Ma ecco cosa è poi capitato in studio ieri: Vittoria è scesa per l'ultima volta dopo l'incontro qualche giorno prima con Mattia che le aveva già annunciato che avrebbe lasciato lo studio con lei. Il tronista corre ad abbracciarla in studio ma il volto tradisce tensione e non felicità. È Gianni Sperti a notarlo e a sottolineare che stavolta, molto probabilmente, i sospetti avanzati su loro sono veri. Per Tina sono stati costretti ad accorciare il trono proprio perchè ormai "scoperti" ma Mattia non risponde per non rovinare il momento e anzi prende per mano Vittoria e saluta tutti.

© Riproduzione Riservata.