Luca Onestini e Ignazio Moser sono gay?/ Nina Moric confessa: "So per certo che a loro non piace la..."

Luca Onestini e Ignazio Moser sono gay? Spunta la confessione shock di Nina Moric sui social con tanto di foto: "So per certo che a loro non piace la..."

25 ottobre 2017 Anna Montesano

Nina Moric e Luca Onestini

Torna protagonista del gossip la bella Nina Moric. Molto attiva sui social, la modella e showgirl si è questa volta espressa sul Grande Fratello Vip e, nel particolare, su due dei suoi protagonisti: Luca Onestini e Ignazio Moser. Tutto parte dalla vicenda del triangolo tra Ignazio, Cecilia e Francesco Monte. Se n'è parlato proprio nella diretta del Grande Fratello Vip di lunedì ma anche Nina Moric ha voluto dire la sua: "Raga, io per diatribe familiari non posso telefonare Francesco Monte, pur riconoscendo che è un gran bravo ragazzo. - poi però la modella cerca comunque di "tranquillizzare" tutti con una dichiarazione shock - Ditegli di stare sereno, io so per certo che a Moser e pure a Onestini, non solo non piace Cecilia, ma non piace proprio la.... ci siamo capiti".

LO SCOOP DI NINA MORIC

Una frase che fa chiaramente intendere che i gusti in ambito amoroso dei due ragazzi non siano quelli finora palesati ma che sembra riallacciarsi alle dichiarazioni fatte da Simona Izzo nello studio di Barbara D'Urso quando si era parlato di "Cripto gay". A prova di ciò, e soprattutto rispetto a Luca Onestini, la Moric pubblica anche una foto (clicca qui per vederla) che la vede al suo fianco e al fianco di un altro uomo e un'altra donna, che commenta così a chi le chiede maggiori delucidazioni: "Io l’ho conosciuto prima che diventasse “famoso”. Era in coppia". Dalla foto, Nina pare voglia far capire che l'altro uomo presente fosse l'accompagnatore di Luca Onestini. Chiaro che sono dichiarazioni che non trovano certezza e al momento, senza le spiegazioni del diretto interessato, non possono trovare un chiarimento. Il pubblico infatti rimane per ora intereddetto; nessuna foto o prova invece sulla presunta omosessualità di Moser.

