MAI DIRE GRANDE FRATELLO VIP 2017/ La Gialappa's Band punta sull'ignoranza culturale dei concorrenti

Mai dire Grande Fratello Vip va in onda questa sera, mercoledì 25 ottobre 2017, alle 23.45 su Italia 1. Nel mirino della Gialappa's Band l'ignoranza culturale dei concorrenti.

25 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Mai dire Grande Fratello Vip su Italia 1

Questa sera, mercoledì 25 ottobre, alle 23.45 su Italia 1 va in onda quinta puntata di Mai dire Grande Fratello Vip, in compagnia della Gialappa’s Band. L’appuntamento di Settimana scorsa con Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto ha appassionato 687.000 spettatori con il 7.1% di share. Dopo aver detto addio a Carmen Di Pietro e Simona Izzo - i loro bersagli preferiti - la Gialappa ha accolto a braccia aperte il nuovo entrato Raffaello Tonon, che ha svelato di avere qualche lacuna in geografia. Nel mirino del trio, come sempre, l'ignoranza culturale di molti concorrenti: prima fra tutti Giulia De Lelli, soprannominata “La Boss” da Corinne Clery. Ecco alcuni degli errori più famosi dell’ex concorrente di Uomini e Donne: i figli dei gay diventano gay; il Canada non ha una capitale, la capitale dei Paesi Bassi è l’Olanda, l’America é stata inventata nel 1842, la Luna e il Sole sono pianeti.

COLPI DI SCENA NELLA CASA

Anche questo lunedì sera, non sono mancati colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip che daranno spunti alla Gialappa’s Band per le loro “polpette” Nella settima puntata del GF Vip 2017 abbiamo assistito all’eliminazione di Veronica Angeloni, che ha perso la nomination contro Jeremiah Rodriguez. Sotto i riflettori lo scontro tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini e l’attacco di Francesco Monte – fidanzato di Cecilia Rodriguez – nei confronti di Ignazio Moser, sempre più vicino alla sorella di Belen. Alta tensione durante il faccia a faccia tra Corinne Clery e Serena Grandi, accumunate da Beppe Ercole. Le due nominate della settimana sono Aida Yespica e Carmen Russo. A rischio eliminazione sembra Carmen Russo, che potrebbe lasciare la casa dopo due settimane dopo il suo ingresso.

