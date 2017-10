Malore per Corinne Clery / Grande Fratello Vip: l'attrice non si sente bene, il resto della Casa in agitazione

Malore per Corinne Clery, l'attrice francese dentro la Casa del Grande Fratello Vip ha avuto un malore nella notte facendo preoccupare gli altri concorrenti, ecco cosa è successo

25 ottobre 2017 Valentina Gambino

L'attrice francese si è sentita male durante la notte. Corinne Clery è stata tra le protagoniste indiscusse dell'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip dello scorso lunedì. La donna ha avuto modo di confrontarsi con Serena Grandi, per un scontro che non ha lasciato spazio a dubbi: le due attrici non si sopportano. Stanotte, nella Casa più spiata di Cinecittà, Corinne ha avuto un malore passeggero che però avrebbe allertato grande parte dei concorrenti chiusi nella residenza di Cinecittà: cosa è successo? Scopriamo in dettaglio. Stanotte l'attrice francese si sarebbe sentita male. Questo è ciò che riporta GossipeTv in riferimento alla vicende della concorrente del reality show di Endemol. Il sito, esprime anche lo smarrimento degli altri concorrenti del GF Vip, preoccupati per le condizioni di salute della Clery. A quanto pare, la francese sarebbe stata colta nella notte da fortissimi crampi alle gambe mentre dormiva. La situazione è stata talmente fastidiosa tanto da averla svegliata. E così, i giovani della Casa sono prontamente corsi in suo aiuto.

Secondo la fonte succitata, Corinne Clery avrebbe fatto alcuni esercizi di ginnastica in piscina durante la giornata di ieri. Molto probabilmente quindi, questo affaticamento avrà provocato un indolenzimento alle gambe e da questo, sarebbero arrivati anche i crampi. Proprio l'attrice, avrebbe spiegato agli altri concorrenti del GF Vip, il tipo di esercizi fatti in vasca. Stamattina la donna non ha parlato di ciò che è successo, a testimonianza che l'episodio non è comunque stato nulla di preoccupante. Corinne durante la giornata è apparsa serena e riposata, senza dare alcuna preoccupazione al resto dei coinquilini della Casa. La nottata per gli inquilini è stata molto particolare. Tra il malore della Clery e i messaggi di Francesco Monte fuori dall'abitazione, c'è stato modo di passare alcune ore avvolti da tensioni e pensieri. Carmen Russo però, nonostante divida il letto con Corinne, non si è accorta assolutamente di nulla e parlandone con gli altri durante la mattina, ha affermato di essersi addormentata in fretta perché era molto stanca.

