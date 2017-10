Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti / Video, “Il Generale” impone le regole: “Adesso ti faccio vedere io!”

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, il video che sta facendo impazzire il web: il "generale" attende la figlia in casa per impartire gli ordini e strappare più di un sorriso ai fan.

25 ottobre 2017 Valentina Gambino

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono la mamma e figlia famose più spassose del web. La giovane conduttrice di X Factor Daily, intervistata tra le pagine del settimanale "Grazia", aveva confessato: "Mia madre è un generale, se si arrabbia e mi da' un ordine, non sto neanche a discutere ed eseguo". La bionda conduttrice svizzera, con la solita ironia che la contraddistingue, ha voluto rispondere a tono alla figlia con un divertentissimo video condiviso su Instagram. “Grandi manovre in casa del generale Hunziker e la recluta”, questo - in sintesi - il tema del siparietto di casa Hunziker-Ramazzotti. Mamma e figlia, hanno prontamente girato una gag che ha immediatamente fatto impazzire gli estimatori, diventando virale in pochissimo tempo. Vestita come un generale dell'esercito, attendeva l'ingresso in casa della figlia Aurora. La giovane Ramazzotti, rientrando in casa, dopo avere riattaccato il cellulare, si è trovata la Hunziker pronta ad attenderla: “Recluta Aurora Ramazzotti, lei ha dichiarato su tutti i giornali che sua madre è un generale. Glielo faccio vedere io il generale adesso. Ha capito?”.

Michelle Hunziker, il "generale" di Aurora Ramazzotti

Dopo essersi messa perfettamente sull'attenti trattenendo a stento le risate, la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti ha risposto: "Sissignore!". Di seguito, la richiesta: "Andiamo a ispezionare la sua camera”. “In realtà non abito più qui da due anni, mamma” dice Aurora costretta successivamente a stendersi a terra per fare le tipiche flessioni militari. Successivamente, anche le pulizie del bagno con tanto di spazzolino. “Non basta voglio, vedere splendere questo bidet”, afferma Michelle. Il video si conclude con un risvolto inedito: "Guardiamo un film?", chiede la figlia. Michelle si scioglie in un sorrisone: "Notting Hill?". Insieme poi, il "volo" sul divano. Il video è stato visualizzato moltissime volte raggiungendo risultati record. “Siete uno spettacolo, vi adoro”, "Due bambine vestite da adulte, ridere a crepapelle", "La vostra simpatia è contagiosa, continuate così", si legge tra i commenti. Se volete visionare il video, potete farlo cliccando qui.

