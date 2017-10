NELLA MORSA DEL RAGNO/ Su Iris il film con Morgan Freeman (oggi, 25 ottobre 2017)

Nella morsa del ragno, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 25 ottobre 2017. Nel cast: Morgan Freeman e Monica Potter, alla regia Lee Tamahori. La trama del film nel dettaglio.

25 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST MORGAN FREEMAN

Il film Nella morsa del ragno va in onda su Iris oggi, mercoledì 25 ottobre 2017, alle ore 21.00. Si tratta di un thriller uscito nel 2001 per la regia di Lee Tamahori. La storia raccontata nel film, si ispira a un racconto del noto autore statunitense James Patterson intitolato "Ricorda Maggie Rose". Gli attori principali sono Morgan Freeman, Monica Potter e Michael Wincott. Le musiche portano la firma del celebre compositore americano Jerry Goldsmith. L'attore Morgan Freeman, è stato più volte candidato all'Oscar ma soltanto nel 2005 ha vinto la prestigiosa "statuetta", grazie alla sua interpretazione nel film "Million Dollar Baby" diretto dal grande attore Clint Eastwood. Due i "Golden Globe" vinti da Freeman, il primo nel 1990 grazie al film commedia "A spasso con Daisy" e l'altro nel 2012 "intitolato alla carriera". All'attore canadese Michael Wincott è stato spesso affidato il ruolo del personaggio "cattivo" a causa del tono della sua voce, riconosciuto particolarmente basso e quindi molto adatto a questo ruolo. Già nel 1991 Morgan Freeman e Michael Wincott hanno lavorato insieme nel film "Robin Hood-Principe dei ladri". Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

NELLA MORSA DEL RAGNO, LA TRAMA DEL FILM

Quando una collega muore per mano di un pericoloso serial killer, Alex Cross lascia il suo lavoro da investigatore-psicologo perché si sente terribilmente in colpa. Qualche tempo dopo, si viene a sapere del rapimento fuori scuola della figlia di un noto senatore, avvenuto nonostante l'istituto scolastico sia sottoposto a continua sorveglianza. L'autore del sequestro è Gary Soneji, un insegnante della giovane Megan Rose, sono due anni che Soneji controlla il comportamento e le abitudini della ragazza e, subito dopo il rapimento, coinvolge il detective Cross informandolo telefonicamente dell'accaduto. I servizi segreti si mobilitano ma il rapitore ha dato generalità false, non ha lasciato impronte, non ci sono tracce e non si sa che aspetto abbia l'uomo da ricercare. Nonostante le diffficoltà, i detective risalgono al luogo in cui l'anonimo sequestratore ha organizzato il rapimento. Intanto, Megan si trova relegata su una imbarcazione e nel tentativo di scappare, manda a fuoco la barca ma non riesce a liberarsi. Il rapitore contatta la polizia e chiede un ingente riscatto, quando ritorna sull'imbarcazione si accorge che la ragazzina è scomparsa. Soneji va da Cross ma questi, per proteggere la collega Jezzie Flannigan caduta nelle mani del delinquente, gli spara e lo ammazza. Adesso che il rapitore è stato ucciso sarà ancora più difficile ritrovare la ragazza ma Cross, dopo un'attenta riflessione, intuisce che la richiesta di riscatto non è partita da Soneij ma da qualcun altro. Sono quindi due i rapitori da ricercare. Nel corso delle indagini Cross intuisce che è stata proprio Jezzie, insieme a Ben Devine, uno degli agenti addetti alla sorveglianza della scuola, ad aiutare Gary Soneji. Jezzie infatti, nel timore di essere scoperta da Cross, prende i diamanti del riscatto e ammazza Ben. Sarà proprio il computer della donna a condurre Cross nel luogo in cui è segregata la bambina, si tratta di un locale esterno alla casa che l'agente Flannigan aveva in affitto. Cross giunge sul posto, ne segue una sparatoria e Jezzie viene uccisa. La piccola Megan potrà riabbracciare i genitori.

