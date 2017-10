Oroscopo di oggi 25 ottobre 2017 di Paolo Fox a LatteMiele

Oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele: previsioni 25 ottobre 2017 nella rubrica Latte e Stelle per Scorpione, Sagittario, Cancro, Capricorno, Acquario e tutti gli altri segni zodiacali.

25 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 25 OTTOBRE 2017

E' il momento di analizzare segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, partendo dai segni zodiacali di Capricorno e Toro. Il Capricorno deve fare quello che deve perché ne uscirà vincente. Deve dare anche più spazio all'amore e cercare di farsi rapire dalle emozioni. Troppo spesso ci si è dedicati ad altri contesti, lasciando i sentimenti da parte. Ora è il momento di tornare a vivere le cose al cento per cento, evitando di farsi condizionare dalla razionalità. Il Toro sta lottando per ottenere delle cose ed è probabile che si sblocchi anche una situazione. Non deve arrabbiarsi se c'è stato un blocco nel lavoro o se qualcuno gli ha detto no perché avrà un grande periodo di rivalsa. Attenzione nei rapporti in crisi perché novembre segna il dentro o fuori definitivo in certe coppie. A volte bisogna trovare il giusto equilibrio, evitando di trovarsi a vivere difficoltà difficili da superare.

QUALI SONO I SEGNI IN CRESCITA

Andiamo ora a vedere i segni zodiacali in crescita per quanto riguarda l'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Il Toro può vedere molto presto sbloccarsi una situazione in un momento in cui si possono ottenere grandi soddisfazioni. Non bisogna arrabbiarsi anche se c'è qualcuno che mette i bastoni tra le ruote nel lavoro. Bisogna fare molta attenzione dal punto di vista dell'amore perché molte coppie potrebbero essere a rischio crisi, questa crescita dal punto di vista astrologico però può dare delle risposte. Si rialza anche il Gemelli che vive una giornata migliore rispetto alle ultime in cui si è innervosito e non poco. A volte però si commettono degli errori perché si prova a fare troppe cose insieme e nessuna di questa nel modo corretto. Sarà una giornata di netto recupero per la Vergine dopo un inizio di settimana piuttosto difficile. Ci si è innervositi, magari si è arrivati a litigare con qualcuno e questo ha provocato stress. Forse sarebbe meglio prendersi del tempo per riflettere.

I SEGNI TOP

Partiamo dai segni top per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 25 ottobre 2017, ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Cielo valido per quanto riguarda il Sagittario che nonostante qualche divergenza sul lavoro tira avanti. Si devono fare dei conti anche con persone che la pensano in maniera diversa, ma c'è la sensazione che si trovi sempre e comunque una soluzione. L'amore torna protagonista per un Pesci che vede diversi pianeti favorevoli arrivare in aiuto. E' un momento importante in cui serve pensare al futuro e cercare di trovare la strada per ottenere quello che si desidera, senza però compiere dei passi considerati un po' troppo azzardati. Il Toro lotta, ma oggi potrebbe avere delle risposte dal cielo che non è più disordinato dal punto di vista astrologico. Si possono sfruttare delle situazioni positive, ma solo se si ha la forza anche di affrontare le difficoltà che ne conseguono.

