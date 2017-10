Pechino Express 2017 Ed.5 / Ottava puntata, anticipazioni e diretta: chi saranno gli eliminati?

Pechino Express 2017, ed. 5 anticipazioni e diretta ottava puntata: le quattro coppie ancora in gara sbarcano in Giappone per la prima tappa e per conquistare la semifinale.

Pechino Express

Pechino Express 2017 è giunto ai capitoli finali. Le ultime tre tappe di Pechino vedranno le coppie ancora in gara cercare passaggi e ospitalità in Giappone. Oggi, mercoledì 25 ottobre, alle 21.10 su Raidue, l’adventure game prodotto da Magnolia torna in onda con l’ottava e terzultima puntata. Alla guida del reality più amato dai viaggiatori c’è ancora Costantino Della Gherardesca che, per la prima tappa in Giappone, si trasformerà. Il suo viso, infatti, per l’occasione darà forma a un tamagotch. La prima tappa in Giappone è la più lunga della quinta edizione di Pechino Express. Le quattro coppie di viaggiatori ancora in gara percorreranno ben 432 chilometri. A giocarsi un posto in semifinale saranno le #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper), che hanno vinto la puntata della scorsa settimana, le #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), i #compositori (Achille Lauro e Boss Doms) e i #maschi (Francesco Arca e Rocco Giusti). Chi riuscirà ad arrivare fino in fondo alla tappa conquistando la tanto desiderata semifinale di Pechino Express 2017? L’avventura in Giappone dei viaggiatori comincerà dal castello di Himeji, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Passeranno poi da Osaka, prima dall’Umeda Sky Building, il dodicesimo grattacielo più alto della città, poi dalla Shudokan Martial Training Hall, e infine, il parco di Nara, dove è fissato il traguardo della prima tappa giapponese. Come sempre, per riuscire a raggiungere il traguardo finale, le coppie di viaggiatori dovranno fare affidamento sulla propria intraprendenza e sul senso di ospitalità delle persone del luogo. In Giappone, i viaggiatori saranno alle prese con una cultura e una tradizione diverse da quelle incontrate finora. Gli elementi che renderanno elettrizzante la prima tappa in Giappone di Pechino Express 2017 saranno le sfide senza esclusioni di colpi, le prove di forza, culinarie e di memoria. Le avventure dei viaggiatori di Pechino Express 2017 possono essere seguite in streaming sia sul sito ufficiale dell’adventure game http://pechinoexpress.rai.it che sul sito Raiplay.

L’ASSENZA DEI MODAIOLI E DEGLI AMICI

L’ottava puntata di Pechino Express 2017 sarà la prima senza i Modaioli che, nel corso dei precedenti appuntamenti, avevano conquistato il pubblico dell’adventure game con la loro simpatia ma anche con le loro discussioni. Nel corso della settima tappa di Pechino, a causa di una lussazione alla spalla di Marcelo Burlon, anche il suo compagno d’avventura Michele Lamanna ha deciso di abbandonare il gioco. Una decisione che ha scatenato la delusione del pubblico che consideravano i Modaioli i probabili vincitori. La loro assenza, dunque, si farà sentire così come quella degli Amici, capaci di emozioni e divertire contemporaneamente. Guglielmo Scilla e Alice Venturi, dopo essere stati dei protagonisti assoluti sin dalla prima tappa, hanno dovuto abbandonare il gioco perdendo la sfida con i compositori. Due assenze pesanti per Pechino Express 2017 che, questa sera, dunque, affronterà la sfida più ardua senza quattro, amatissimi concorrenti. Le coppie ancora in gara, riusciranno a non far rimpiangere i Modaioli e gli Amici?

