Più forte ragazzi!/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi, 25 ottobre 2017)

Più forte ragazzi!, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 25 ottobre 2017. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill, alla regia Giuseppe Colizzi. La trama del film nel dettaglio.

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST BUD SPENCER E TERENCE HILL

Il film Più forte ragazzi! va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 25 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una commedia del 1972 che è stata diretta da Giuseppe Colizzi (Dio perdona... io no, La collina degli stivali, Le belle famiglie) einterpretata dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill (Lo chiamavano Trinità, Altrimenti ci arrabbiamo, Non c'è due senza quattro), Riccardo Pizzuti, caratterista presente in quasi tutti i film della coppia, e Reinhard Kolldehoff (La caduta degli dei, Tre uomini in fuga, Ci rivedremo all'inferno). La colonna sonora è stata composta dagli Oliver Onions, responsabili delle musiche di molti dei film di Bud Spencer e Terence Hill. Fra i loro maggiori successi c'è ad esempio Dune Buggy, il tema portante del film Altrimenti ci arrabbiamo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PIÙ FORTE, RAGAZZI!, LA TRAMA DEL FILM

Salud (Bud Spencer) e Plata (Terence Hill) sono due piloti di aerei sudamericani. I due decidono di aiutare un amico in difficoltà fingendo un disastro aereo fra Brasile e Colombia in modo che questi possa incassare i soldi dell'assicurazione. Una volta in volo però, il loro aereo va davvero in avaria, lasciandoli appiedati nel bel mezzo della foresta amazzonica. Plata e Salud raggiungono quindi a piedi un piccolo paese vicino, dove tutti sono impiegati nell'estrazione e nel commercio di oro e diamanti. Tutti i commerci e le attività del paese sono controllate da un boss locale, il signor Ears (René Kolldehoff). Bloccati lì senza un soldo, i due amici decidono di mettersi in affari facendo concorrenza a mr. Ears. Riescono quindi a procurarsi un vecchio aeroplano, ad aggiustarlo e rimetterlo in volo. Un cercatore d'oro vecchio e un po' matto, racconta a Salud di avere trovato un grandissimo e ricchissimo giacimento, ma nessuno gli crede. Nel frattempo Ears è su tutte le furie per la concorrenza della coppia e decide di intervenire brutalmente. Menrte Salud è assente i suoi uomini assaltano così l'aereo e lo distruggono. Per vendicarsi i due amici fanno irruzione nel locale gestito da Ears e lo distruggono, dopo aver picchiato tutti i suoi uomini. Ritornati in affari, i due decidono di portare a Salvador il vecchio matto, che non lascia la foresta da molti anni. L'emozione è fatale per il cercatore, ma giunti a Salvador i due amici trovano addosso alla salma un grosso smeraldo. Si tratta della prova che il favoloso giacimento esiste davvero. Il difficile, ora, sarà tenere Ears fuori dall'affare e impedirgli di mettere le mani sugli smeraldi.

