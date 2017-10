RISSA AL GRANDE FRATELLO VIP 2 / Francesco Monte urla e Cristiano Malgioglio chiede spiegazioni

Rissa al Grande Fratello Vip 2: nella notte Francesco Monte ha urlato con il megafono alcune frasi rivolte a Cecilia, causando la preoccupazione di Cristiano Malgioglio.

La notte è giovane all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2 sia per quanto riguarda i suoi protagonisti sia per i loro fidanzati famosi. È stato questo il caso di Francesco Monte che alle 3 del mattino, mentre tutti gli abitanti di Cinecittà dormivano, si è presentato fuori dal luogo nel quale è 'rinchiusa' da circa un mese la sua Cecilia Rodriguez. Il motivo? Farle capire di non avere affatto gradito il suo comportamento con Ignazio Moser. Anche se l'audio non è stato chiaro in tale circostanza, si è potuta capire una dichiarazione al megafono dell'ex tronista che invitava la sua fidanzata a fare attenzione: "Qui è successo un casino! È tutto un casino fuori". Tale dichiarazione ha spaventato la sorella di Belen, che ha cominciato a piangere, mentre la produzione ha deciso di bloccare ogni contatto con l'esterno alzando la musica ed evitando che venissero comprese le ulteriori dichiarazioni di Francesco Monte.

Grande Fratello Vip 2: Cristiano Malgioglio chiede spiegazioni

Non tutti gli abitanti di Cinecittà hanno gradito le urla di Francesco Monte rivolte alla sua Cecilia Rodriguez. Vista l'ora, infatti, qualcuni ha avuto da ridire, evidenziando la loro rabbia: "Ve ne dovete annà. Avete rotto il ca***!" . I concorrenti del Grande Fratello Vip 2 si sono quindi ritrovati a porsi delle domande su quanto stesse accadendo e mentre Cecilia piangeva, Cristiano Malgioglio ha chiesto dei chiarimenti alla produzione. Solo dopo lunghe insistenze, ha quindi ottenuto l'autorizzazione a recarsi in confessionale per ottenere le spiegazioni richieste. Ha dunque avuto luogo una rissa fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip? Cecilia faceva bene a piangere dopo avere sentito le urla del suo fidanzato? Per il momento, tutto tace nel profilo Instagram dell'ex tronista di Uomini e donne, la cui pazienza sembra avere toccato il limite. E il chiarimento diretto tra lui e la fidanzata potrebbe essere davvero imminente...

