Raffaello Tonon/ Dall’amicizia con Jeremias Rodriguez alle dure accuse a Giulia De Lellis (GF Vip 2)

25 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Raffaello Tonon

Raffaello Tonon continua ad essere al centro della cronache del Grande Fratello Vip 2017. L’opinionista, concorrente ufficiale da soli dieci giorni, è diventato immediatamente il beniamino del pubblico per il suo stile e la sua autoironia. All’interno della casa, nonostante i pochi giorni trascorsi insieme, ha trovato anche un amico speciale ovvero Jeremias Rodriguez. Raffaello ha dichiarato di essere rimasto piacevolmente colpito dal fratello di Belen. “Prima di entrare nella casa aveva paura di lui ma entrando ho trovato in una gentilezza e una dolcezza difficili da trovare anche nella vita vera”, ha dichiarato Tonon che, nella scorsa puntata del reality, si è schierato con l’argentino. Tra i due sta così nascendo un vero rapporto d’amicizia che piace molto anche al pubblico. I due si confidano, si raccontano le proprie esperienze di vita e si fanno forza l’uno con l’altro, consapevoli di avere molte fragilità. L’amicizia tra i due, dunque, continuerà anche nella vita vera?

LE DICHIARAZIONI SU GIULIA DE LELLIS

Se da una parte Raffaello Tonon è molto amato dal pubblico del Grande Fratello Vip 2017, dall’altra parte, ci sono le fans di Giulia De Lellis pronte a puntare il dito contro di lui. Dopo la discussione avuta dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con Alfonso Signorini, Raffaello Tonon si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti sulla giovane romana. “Lei non doveva parlare così a Signorini. Io le ho detto: 'Sei stata fortunata che di là non c’ero io. Ti mordevo la giugulare fino a quando non vedevo la carotide a penzoloni'. Ho usato queste parole per farle capire, ma c'è troppa differenza di età. Siamo in un contesto di lavoro, Signorini è un tuo superiore e non ti puoi rivolgere a lui in quel modo, dandogli dello stupido", ha detto l’opinionista commentando l’accaduto con i compagni d’avventura. Le parole di Tonon hanno scatenato non solo l’indignazione dei fans di Giulia ma anche la reazione di Andrea Damante che, sui social, dopo aver ripreso le parole pronunciare dall’opinionista, ha aggiunto: “#noallaviolenza anche meno ripeto".

