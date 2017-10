SHAILA GATTA/ La velina porta il casatiello nello studio di Striscia la notizia

25 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Shaila Gatta

La bella Shaila Gatta non è tornata a mani vuote dal weekend trascorso a Napoli con la sua famiglia. La velina mora di Striscia la notizia ha portato negli studi di Canale 5 il casatiello (fatto dalla sua mamma?), piatto tipico di Napoli, che ha condiviso con tutto lo staff del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Nelle storie di Instagram di Shaila vediamo la ballerina, con indosso un accappatoio rosso, tagliare la torta nel suo camerino. Poco dopo Shaial, armata di megafono, ha portato “ocastiell” per lo studio di Striscia, così da farlo assaggiare a tutto lo staff del programma. Ne sarà rimasta una fetta?

IL CASATIELLO

Il casatiello è un caposaldo della cucina campana, tipico del periodo pasquale, a base di formaggio, salame e uova. La diffusione del casatiello risale al Seicento, come conferma indirettamente la favola La gatta Cenerentola di Giambattista Basile, scrittore napoletano vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo: “E, venuto lo juorno destenato, oh bene mio: che mazzecatorio e che bazzara che se facette! Da dove vennero tante pastiere e casatielle? Dove li sottestate e le porpette? Dove li maccarune e graviuole? Tanto che ’nce poteva magnare n’asserceto formato”, scrive Basile per descrivere i festeggiamenti dati dal re per trovare la fanciulla che aveva perso lo scarpino. Il cuoco contadino Pietro Parisi, del ristorante Era Ora, ha detto a Vanity Fair: “È uno dei ‘pani’ che preferivo da bambino. Avevo poco più di sei anni quando ho iniziato a frequentare un forno vicino casa, familiarizzando con pizze, focacce e tortani... ho imparato a fare il pane, ma soprattutto a dividerlo: nel mio casatiello c’è tutto questo. Passione, tradizione, semplicità”.

