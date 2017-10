SQUADRA MOBILE 2/ Anticipazioni del 25 ottobre 2017: Ardenzi riuscirà a catturare Guaraldi?

Squadra Mobile 2, anticipazioni del 25 ottobre 2017. Ardenzi rimane ferito, ma riesce a salvarsi. Guaraldi e Sabatini fuggono invece in direzioni diverse.

Squadra Mobile 2, in prima Tv su Canale 5

SQUADRA MOBILE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 25 ottobre 2017, Canale 5 trasmetterà un nuovo episodio di Squadra Mobile 2, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ardenzi è ad un passo per incastrare Guaraldi, ma ha bisogno della registrazione di Italo. Decide quindi di mettere sotto pressione Assunta, ma non ottiene alcun esito e conclude invece che Guaraldi potrebbe trovarsi a Cinecittà. Una volta trovato, cerca di convincerlo a consegnarlo prima di finire nelle mani di Sabatini, che di certo non gli risparmierà la vita. Nel frattempo, Isabella trova nella camera oscura delle nuove prove contro Mengoni. La Squadra Mobile invece viene incaricata di indagare su una rapina in cui è rimasto ucciso un ragazzo cinese di fronte agli occhi della sorella. Ardenzi decide di interrogare la Zan per scoprire qualcosa di più sui rapinatori e scopre che si tratta di due italiani. La donna descrive inoltre uno dei due ladri ed indica un cappello molto particolare, che mette la Polizia sulla pista giusta. La madre di Armando ha infatti denunciato il figlio ed ha rivelato che si tratta di uno dei due rapinatori. Più tardi, Ardenzi raggiunge l'ospedale in cui è appena stata ricoverata la madre di Manzi ed intravede Sabatini. Anche se il capo della Mobile gli impone il fermo, il criminale si riesce ad allontanare e si mette in contatto con Guaraldi perché gli restituisca i diamanti rubati, minacciandolo di consegnare alla Polizia la registrazione che li incrimina. Dati gli ultimi eventi, Ardenzi inizia ad avere la certezza che nel Distretto ci sia una talpa di Sabatini, in grado di informarlo di ogni sua mossa. Conclude alla fine che l'unico modo per catturare la sua nemesi è pedinare Guaraldi, sicuro che i due entreranno in contatto per via dei diamanti. La Mobile inizia ad indagare invece sull'aggressione ai danni di un costruttore, Parisi, che sembra essere stato derubato. La Polizia crede tuttavia che dietro l'evento ci sia molto di più, mentre Ardenzi lotta ancora con Maura per via della sua esigenza di essere più indipendente e della volontà di andare a vivere lontana dal padre. Durante le indagini, la squadra scopre che l'aggressione a Parisi è collegata ad un lottatore dedito allo strozzinaggio. Nonostante la richiesta di Ardenzi, la Procura decide di non autorizzare la sorveglianza di Guaraldi, spingendo il capo della Mobile ad agire per conto proprio. Le indagini del pestaggio rimandano a un boxeur strozzino. L'usura è la principale traccia. Decidono di andare a parlare con la moglie. Nel frattempo, Roberta riesce a scoprire la targa di Mengoni, mentre Riccardo affronta Cecilia per scoprire chi sia frequentando. Isabella viene presa poi di mira da Mengoni, che la minaccia con un coltello, ma in suo soccorso arriva Fabio, che riesce a far fuggire lo stalker. Dato il pericolo corso, Ardenzi rimprovera duramente Isabella davanti a tutti gli agenti, ma la poliziotta gli rivela di aver deciso di lasciare il Distretto. Durante l'interrogatorio, la moglie di Parisi rifiuta di ammettere di conoscere lo strozzino. L'imprenditore invece decide di confessare tutto e rivela che la sua famiglia è stata minacciata di morte. La moglie intanto si allena al poligono di tiro con l'intenzione di uccidere Cimaglia, ma viene interrotta dall'arrivo della Polizia che procede con l'arresto dello strozzino. In seguito, Sandro intuice che Daria è la talpa che stanno cercando e con Ardenzi decidono di tenerla sotto controllo per arrivare fino a Sabatini. Anche se il capo della Mobile trova quest'ultimo, Guaraldi e Daria riescono a fuggire, mentre Sabatini consegna ad Ardenzi la registrazione. Il capo della Mobile viene però raggiunto da un proiettile sparato da uno sconosciuto, che viene messo fuori combattimento dall'ex amico.

ANTICIPAZIONI DEL 25 OTTOBRE 2017, EPISODIO 7

Ardenzi riesce a salvarsi dallo scontro a fuoco con lo sconosciuto, ma Sabatini si dà di nuovo alla fuga e porta con sé Daria. Il capo della Mobile non ha ancora rinunciato ai diamanti, vero nodo focale che potrebbe portarlo a stringere le manette attorno ai polsi di Sabatini. In sua assenza, Maura deecide di agire di nascosto dal padre ed aiuta la Polizia a trovare uno stupratore. Guaraldi invece è stato arrestato, ma non intende ancora darsi per vinto ed organizza invece una fuga dal carcere con l'aiuto dei suoi uomini. Guaraldi riuscirà alla fine nel suo intento ed a far perdere le proprie tracce, mentre Ardenzi non dovrà solo trovare informazioni sul suo conto, ma anche dare una sferzata all'inchiesta. Tutto infatti viene ricondotto ad un boss mafioso conosciuto come lo Zoppo, che sembra agire sotto gli ordini di un certo Architetto.

