Sense8 / Gli attori della serie a Napoli per girare l'ultimo episodio: ciak da Mergellina al Rione Sanità

25 ottobre 2017 Anna Montesano

Sense8

Il cast e la troupe di Sense8 in questi giorni è impegnata a Napoli dove ha effettuato le riprese di alcune scene dell’episodio che concluderà la serie creata dalle sorelle Lana e Lilly Wachowski, cancellata dopo due stagioni da Netflix. Sono 300 e più le persone saranno impegnate in dieci giorni di lavoro sul set, che si svolgerà da mercoledì 25 ottobre a sabato 4 novembre. Il comune di Napoli ha inoltre annunciato che per l’occasione verrà istituito un dispositivo di traffico temporaneo in cui la città sarà praticamente chiusa al passaggio delle automobili per permettere le migliori riprese. Piazza Carlo III diventerà un vero e proprio set.

IL CAST AL COMPLETO A NAPOLI

Le riprese nella città partenopea sono una gran vittoria per i fan della serie che, dopo la decisione della piattaforma streaming di cancellare la serie dopo sole due stagioni, avevano protestato con una petizione online e migliaia di hashtag su twitter per poter avere almeno un ultimo episodio. Una bellissima vetrina quindi per Napoli. Il set si è visto anche al Rione Sanità: gli attori di "Sense8" arrivano al Palazzo dello Spagnuolo. Da un suv nero spuntano Max Riemelt, Miguel Angel Silvestre, Doona Bae, Tina Desai e Toby Onwumere. Impazziti i tanti fan nelle strade partenopee alla caccia di selfie con i propri beniamini che non si sono sottratti all'abbraccio dei fan. Curiosità per scoprire alla fine delle riprese come sarà impostato l'episodio.

