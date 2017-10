Stefano Corti e Veronica Ruggeri stanno insieme / Le Iene, scoppia l'amore tra i due inviati

25 ottobre 2017 Anna Montesano

Stefano Corti e Veronica Ruggeri, Le Iene

Scoppia l'amore alle Iene, i protagonisti sono Stefano Corti e Veronica Ruggeri. I due ben noti inviati dello show di Italia Uno non sono soltanto colleghi ma una vera e propria coppia. Stefano Corti, che fa coppia fissa con Alessandro Onnis, ha perso la testa per Veronica Ruggeri. A rivelare il tutto è stato il settimanale Chi anche se già da tempo vi erano forti sospetti dei fan su questo rapporto. I due infatti hanno sempre dimostrato di avere grande feeling ma non hanno mai rivelato la vera natura del loro legame. Molto probabilmente la scelta è stata fatta per proteggere il rapporto dai pettegolezzi e per mantenere la massima riservatezza. Per questo non troviamo foto della coppia sui social network, dove sia Stefano sia Veronica sono molto attivi.

CHI SONO STEFANO CORTI E VERONICA RUGGERI

Ricordiamo che la carriera artistica di Stefano Corti comincia nel 2005 con la prima esperienza nei villaggi turistici.I villaggi turistici diventano un vero e proprio lavoro che porterà avanti per diversi anni fino a ricoprire il ruolo di capo animazione. Nel 2010 decide di formarsi come attore iscrivendosi alla scuola di teatro Arsenale dove nel 2012 si diploma. Veronica Ruggeri milita nel famoso programma televisivo Le Iene dal 2013, quando aveva soltanto 22 anni. Una grande occasione colta benissimo per una ragazza sveglia e spigliata. Dopo il diploma al liceo scientifico la giovane studentessa non riesce ad entrare in accademia e così si iscrive alla facoltà di Economia di Parma. Ma all’università non riesce a trovare la propria dimensione e Veronica ci prova con il mondo dello spettacolo. Nel 2011 partecipa a Miss Italia e posa per alcuni cataloghi come modella. Poi il mondo della televisione come inviata alle Iene.

