THE WAVE/ Su Rai 4 il film con Kristoffer Joner (oggi, 25 ottobre 2017)

The wave, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 25 ottobre 2017. Nel cast: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp e Jonas Hoff Oftebro, alla regia Roar Uthaug. Il dettaglio della trama.

25 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST KRISTOFFER JONER

The Wave va in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 25 ottobre 2017, alle ore 21.00. La pellicola è un disaster movie del 2015 che è stata diretta da Roar Uthaug (Tomb Raider, Escape, Magic vitt) e interpretata da Kristoffer Joner (Revenant - Redivivo, Babycall, King of Devil's Island), Ane Dahl Torp (1001 grammi, Dead snow, Comprade Petersen) e Jonas Hoff Oftebro (La banda Olsen alla ricerca dell'oro nero, Satisfaction 1720, Borning 2). Il film è stato interamente girato e prodotto in Norvegia e ha ricevuto numerosi riconoscimenti in patria. Bolgen - The wave ha vinto l'Amanda Award, il principale riconoscimento cinematografico norvegese, come miglior film, per i migliori effetti visivi e il miglior sound design. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE WAVE, LA TRAMA DEL FILM

Kristian (Kristoffer Joner) è un geologo che sta per trasferirsi con la sua famiglia e lasciare il suo lavoro per ricevere un prestigioso incarico da una compagnia petrolifera. Per anni ha parlato dei rischi che corre uno dei luoghi più pittoreschi del mondo, Geiranger, un'incantevole meta turistica della regione del Sunnmore, situata ai piedi di un fiordo dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Dal monte Åkerneset, che domina il fiordo, potrebbe staccarsi una frana in grado di spazzare via l'intero paese e causare uno tsunami di grandi proporzioni. I suoi avvisi non sono mai stati ascoltati ma, proprio mentre Kristian sta per partire con la famiglia le sue paure si avverano. Il geologo si rende conto che i substrati di roccia della montagna stanno iniziando a sgretolarsi, ma nessuno vuole dargli credito, anche perché a Geiranger la stagione turistica è al suo apice ed evacuare il paese sarebbe una catastrofe economica per la piccola comunità. Quando la montagna comincia a crollare veramente si scatena il panico. Kristian ha solo 10 minuti prima che la frana raggiunga il paese e il mare e deve cercare di evacuare più gente possibile. Basandosi sugli studi condotti su eventi simili, fra cui la tragedia del Vajont, Kristian riesce ad elaborare un piano che riuscirà a salvare buona parte dei cittadini di Geiranger.

© Riproduzione Riservata.