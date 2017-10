UNA VITA / Felipe continua a litigare con Huertas: quali sono le intenzioni della domestica?

Anticipazioni Una Vita, puntata 25 ottobre: Felipe e Huertas litigano ancora una volta, a causa della denuncia contro la ditta del tabacco. Teresa rifiuta la proposta di Mauro.

25 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita tornerà oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, appena dopo l'appuntamento quotidiano con Beautiful. Si ripartirà dal confronto tra Mauro e Teresa e dal rifiuto di quest'ultima: purtroppo ci sono troppi ostacoli al loro amore e lei non potrà dimenticare che l'ispettore è già sposato con Humilidad. E mentre quest'ultima continuerà a tramare alle spalle del marito, insistendo con Ignacio affinché lo faccia trasferire in un'altra città, anche altri personaggi della telenovela spagnola saranno chiamati a duri litigi. Il più battagliero sarà Felipe, furioso con Huertas per il due di picche che gli ha concesso. L'avvocato ha chiesto alla domestica dei Palacios di ritirare la denuncia contro l'azienda di tabacco da lui stessa difesa, ma Huertas non ha voluto sapere della sua richiesta. Non solo ha annunciato al marito di Celia di essere pronta a sfidarsi con lui in tribunale, ma continuerà a parlare alle sue spalle mandandolo su tutte le furie.

Una Vita: Felipe e Huertas di nuovo allo scontro

Nella puntata di Una Vita di oggi pomeriggio, Felipe scoprirà che Huertas ha parlato alle sue spalle, criticandolo sia con le altre domestiche che con gli abitanti di Acacias 38. Per questo l'avvocato sarà furioso con lei e litigherà in presenza di altre persone, dichiarando guerra alla donna che dal suo arrivo gli ha solo causato problemi. Tra tutti questi guai, ci sarà spazio anche per i buoni sentimenti e per una storia d'amore che si fa sempre più solida. Rosina e Liberto continueranno ad incontrarsi segretamente e si comporteranno come due adolescenti, rischiando di essere smascherati. Solo ieri è stata la volta di Pablo, che solo per pochi istanti non ha colto in flagrante la suocera. Oggi, il rischio sarà persino peggiore in quanto sarà niente meno che Susana ad arrivare molto vicina alla verità. E se la terribile donna fosse la prima a scoprire i due amanti, i problemi sarebbero inevitabili...

