UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma e Sossio senza pace, contro di loro critiche e accuse (Trono Over)

25 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Gemma Galgani non trova pace nella sua avventura nel parterre del trono over di Uomini e Donne. La dama storica del programma di Maria De Filippi, in tv da ormai otto anni, continua a cercare l’amore nonostante le numerose delusioni sentimentali vissute. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over, Gemma si è scagliata contro gli opinionisti, le dame e i cavalieri, rei di non darle tregua e di continuare a mettere in discussione tutte le sue azioni. Lo sfogo di Gemma Galgani ha naturalmente scatenato la dura reazione del parterre del trono over che ha pesantemente attaccato Gemma. Tina Cipollari, in particolare, ha puntato il dito contro la dama accusandola di fare la vittima e di non voler davvero trovare l’amore. Secondo la bionda opinionista, Gemma è solo interessata alla visibilità e alla popolarità. Gemma, però, ha respinto tutte le accuse ribadendo la sua volontà di lasciare la trasmissione solo con l’amore della sua vita. Al momento, la dama sta frequentando guido con il quale la conoscenza procede a gonfie vele. Sarà, finalmente, il suo principe azzurro?

SOSSIO ARUTA NELLA BUFERA

Uno dei cavaliere più discussi del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Sossio Aruta, accusato più volte di avere un atteggiamento maschilista e di essere interessato solo alla popolarità. Sossio Aruta, pur avendo cominciato con tutte le buone intenzioni la nuova stagione, ha già chiuso, in modo non amichevole, la conoscenza con Manila Boff con la quale ha avuto un’altra, pesante discussione durante il suo incontro in studio con Grazia, la nuova dama che sta frequentando. Anche Sossio continua a ricevere critiche e accuse da parte degli opinionisti che lo considerano la versione maschile di Gemma Galgani. Nonostante tutto, però, Sossio continua a credere nel grande amore ed è pronto a combattere contro tutti i pregiudizi pur di trovare la donna della sua vita che, al momento, appare ancora molto lontana. Sossio Aruta, dunque, riuscirà, esattamente come Gemma, a trovare il grande amore dopo tante sofferenze?

