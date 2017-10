UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Sabrina Ghio, dal bacio alle lacrime (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: mentre Sabrina Ghio si lascia andare alle lacrime dopo il primo bacio, Paolo e Alex sono sempre più vicini ad Ester e Alessandro.

25 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Sabrina Ghio

Il trono classico di Uomini e Donne continua a regalare grandissime emozioni. Tra i protagonisti assoluti della nuova stagione del programma di Maria De Filippi c’è sicuramente Sabrina Ghio. L’ex ballerina di Amici è sempre più presa da Nicolò Raniolo e Nicolò Fabbri, i suoi preferiti in assoluto. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, Sabrina ha fatto un incredibile passo avanti con Nicolò Fabbri e uno indietro con Raniolo. L’esterna tra Sabrina e Nicolò Fabbri è andata a gonfie vele al punto che per la tronista arriva il primo, vero bacio. Il gesto ha infastidito Nicolò Raniolo che, in esterna, si era lasciato andare ad una confessione dolorosa sul suo passato. L’ex tentatore di Temptation Island ha confessato alla tronista di non aver avuto un’infanzia facile a causa della sua dislessia e che, in futuro, non riuscirebbe a leggere neanche una favola a suo figlio. Quello tra Nicolò e Sabrina è stato un momento molto intimo ed emozionante che, a detta del corteggiatore, è stato rovinato dal bacio con Fabbri. Di fronte alla dura reazione di Raniolo, Sabrina ha ammesso di essersi un po’ pentita di aver baciato Fabbri provocando la reazione di quest’ultimo. L’ultima registrazione ha messo a dura prova Sabrina Ghio che ha tentato di ricucire il rapporto con Raniolo ballando con quest’ultimo. Di fronte al rifiuto del corteggiatore, la tronista ha lasciato lo studio in lacrime. Il percorso sul trono, dunque, sta mettendo in difficoltà Sabrina e i suoi sentimenti.

PAOLO CRIVELLIN E ALEX MIGLIORNI SEMPRE PIU’ VICINI A ESTER E ALESSANDRO

Continua l’avventura sul trono di Uomini e Donne anche per Paolo Crivellin e Alex Migliorini. Dopo una partenza in sordina, l’ex tentatore di Temptation Island sta lentamente riconquistando la scena. Il tronista appare sempre più in sintonia con Ester con la quale, nel corso dell’ultima esterna, si è lasciato andare a coccole e tenerezze. Attenzioni che non sono mancate neanche con angela la quale, dopo essere uscita anche con Mattia Marciano, sta cercando di recuperare la fiducia del biondo tronista. Con Angela, ci sono stati diversi baci a stampo che hanno infastidito Ester che, tuttavia, ha dalla sua un’attrazione fisica con il tronista che cresce sempre di più. Alex Migliorini, invece, è sempre più vicino ad Alessandro il quale, nei giorni scorsi, aveva chiesto al tronista, attraverso un messaggio social, di scegliere il prima possibile. Alex lo farà nelle prossime registrazioni?

© Riproduzione Riservata.