Un posto al sole / Vittorio sconvolto per le novità su Luca Grimaldi (Anticipazioni 25 ottobre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 25 ottobre: Vittorio è sconvolto all'idea che Niko continui a difendere Luca Grimaldi, usando la testimonianza di Anita Falco.

25 ottobre 2017 Redazione

Una nuova puntata di Un posto al sole, andrà in onda questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Si ripartirà dall'imminente prima udienza del processo contro Luca Grimaldi, con lo studio Navarra in gran fermento. Ugo sarà fiducioso di poter scagionare il suo cliente grazie all'insperata testimonianza di Anita Falco, entrata in scena nel momento meno opportuno. Ben diverso sarà il punto di vista di Niko, convinto che la ragazza non sia completamente affidabile e che finirà per creare ulteriori problemi. E se da un lato il figlio di Giulia continuerà ad indagare per scoprire quanto sia affidabile la testimone, dall'altro entrerà in scena di nuovo Beatrice che avrà dei consigli da dare al suo ex amante. Sarà proprio la bella avvocatessa, facendo leva sulla sua esperienza, a metterlo in guardia chiedendogli di non fidarsi di questo personaggio, presentandosi allo studio senza preavviso. La presenza della Falco manderà su tutte le furie anche Vittorio, indignato per la presa di posizione dell'amico. Nonostante la cancellazione del video che dimostrava la colpevolezza di Luca Grimaldi, lui è sempre stato l'unico ad aver visto quando accaduto e a conoscere tutta la verità. Ma allora, chi è davvero Anita Falco?

Un posto al sole: nuovi problemi per Renato e Nadia

La puntata di Un posto al sole di oggi concederà spazio anche ad un altro membro della famiglia Poggi. Dopo diverse settimane di assenza, tornerà in scena Nadia non troppo convinta del futuro del suo rapporto con Renato. Quest'ultimo, infatti, non darà la giusta attenzione alla sua compagna, che si sentirà messa da parte e faticherà a nascondere la propria felicità. Riuscirà a tenere duro a lungo? Il Vulcano 2.0 è pronto e Arianna sarà impegnatissima nel mettere a punto tutti i dettagli in vista della sua inaugurazione. Lei e Andrea saranno in grande apprensione, perché ogni cosa dovrà essere perfetta e il ristorante dovrà avere il successo annunciato a Silvia prima dell'inizio della ristrutturazione. Andrà tutto come previsto o sarà questo l'inizio di nuovi problemi tra gli abitanti di Palazzo Palladini?

