Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Anna e Angelo innamorato? L'addio è vicino (25 ottobre)

Uomini e Donne, oggi 25 ottobre in onda la seconda parte del Trono Over: Vincenzo e Anna Maria innamorati, Angelo e Anna vicini all'addio al programma

Con grande sorpresa da parte del pubblico di Uomini e Donne, al posto della seconda parte del Trono Classico è andata in onda una nuova puntata del Trono Over. Oggi ritroviamo ancora una volta dame e cavalieri al centro dello studio e si riparte proprio da dove li avevamo lasciati, quindi con Vincenzo e Anna Maria al centro dello studio. Le cose tra i due proseguono a gonfie vele: il cavaliere conferma e dichiara che tra loro c'è stato anche un bacio. Anna Maria non voleva farlo sapere ma poi conferma e si dice innamorata di lui che la bacia appassionatamente in studio. I due lasciano poi il posto ad Anna e Angelo: la dama dichiara che la sua conoscenza con lui, pur con alti e bassi, sta andando bene. Angelo conferma, anche se a volte ci sono degli scontri dei quali poi si scusa con lei.

NUOVI AMORI NATI IN STUDIO

La dama racconta anche di una sorpresa che lui le ha fatto dopo una discussione nata dal fatto che lui abbia deciso di conoscere anche altre persone, cosa che lei non vorrebbe. Angelo però le risponde che, qualora conoscesse altre signore, non la metterebbe in secondo piano e che quindi lei merita tutta la sua attenzione. La dama è molto felice di queste parole e balla con lui. Si continua con una nuova diretta Facebook seguita poi dall'annuncio della conduttrice di due fidanzamenti: il primo è tra Giovanni F. e Maria Pia che si siedono al centro. Un bouquet di rose, un bacio e un ballo tra i due sono poi seguiti dai loro saluti al pubblico e agli amici conosciuti nel noto studio di Canale 5.

