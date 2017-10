Vincenzo e Anna Maria/ Uomini e donne, dal primo bacio all'esclusiva: è nata una coppia?

Vincenzo e Anna Maria sono pronti a lasciare lo studio insieme? Uomini e donne, dal primo bacio all'esclusiva: è nata un'altra coppia o è ancora presto per dirlo?

25 ottobre 2017

Anna Maria e Vincenzo, Uomini e donne

Il nuovo "pupillo" di Uomini e donne e di Tina Cipollari sembra pronto a regalare ai fan di Uomini e donne e del trono over importanti brividi lungo la schiena. Il neo cavaliere non ha attirato la simpatia del pubblico e nemmeno dell'opinionista che vede in lui un uomo pronto a tutto per apparire e poco concreto nelle sue scelte di vita. Tutto è cambiato quando in studio si è presentata Anna Maria che, a quanto pare, ha rubato il suo cuore. I due hanno preso posto al centro dello studio per raccontare la loro amicizia e il loro rapporto ma le novità hanno travolto la bella Tina che non si aspettava da lui determinate cose, almeno non dall'idea che si era fatto vedendolo. Vincenzo non solo ha conquistato Anna Maria, almeno in parte, ma non è stato nemmeno tanto "viscido" da allungare subito le mani e passare al sodo.

TINA CIPOLLARI CAMBIA IDEA SU VINCENZO?

Un altro punto a favore di Vincenzo è arrivato ieri quando il cavaliere si è seduto al centro dello studio per parlare della sua ultima uscita con Anna Maria. I due hanno approfittato di essere entrambi a Roma per uscire insieme e proprio dopo questa serata, la dama era convinta di aver fatto breccia nel cuore del cavaliere che, però, ha rischiato di rovinare tutto facendo entrare una signora venuto per conoscerlo. In un primo momento lo scivolone sembrava ormai palese ma in calcio d'angolo il cavaliere si è salvato dicendo no alla dama e confermando la sua amicizia con Anna Maria che contenta ha annunciato il loro primo bacio "Tranquilla Maria arriverà presto", ha detto la dama alla conduttrice. Cosa succederà adesso tra i due?

