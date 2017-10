Wanda Fisher vs Carmen Di Pietro/ "È vero, non so cantare, ma non mi ha prestato la sua voce" (Pomeriggio 5)

Wanda Fisher vs Carmen Di Pietro a Pomeriggio 5. La sosia di Ivana Spagna ha prestato la voce alla showgirl per cantare? "È vero, non so cantare, ma quella voce non è sua", la replica.

25 ottobre 2017

Sarà infuocata la nuova puntata di Pomeriggio 5 grazie alle ultime rivelazioni di Wanda Fisher: la sosia di Ivana Spagna continua a sostenere di essere la voce dei singoli di Carmen Di Pietro. A confermare la sua tesi Cristiano Malgioglio, che recentemente ha sbugiardato la showgirl spiegando che le sue canzoni sarebbero state interpretate proprio da Wanda Fisher. La questione è ancora aperta e sarà nuovamente affrontata nello studio di Barbara d'Urso, dove si procederà con un esperimento nella puntata di oggi, 25 ottobre 2017. Non è da escludere che intervenga un tecnico audio per effettuare un confronto delle due voci e una sovrapposizione delle due versioni, così da provare a fare definitiva chiarezza su una vicenda che ha visto Carmen Di Pietro particolarmente piccata nei confronti di Wanda Fisher. Del resto si tratta di una vicenda delicata che potrebbe intaccare la reputazione della showgirl.

LA REPLICA DI CARMEN DI PIETRO A WANDA FISHER

La partecipazione di Carmen Di Pietro al Grande Fratello Vip ha spinto Wanda Fisher, la sosia di Ivana Spagna, ad uscire allo scoperto, rivelando di aver "prestato" la sua voce alla showgirl per i brani scritti da Cristiano Malgioglio. Un'accusa che Carmen Di Pietro ha prontamente respinto, ma da cui dovrà difendersi ancora una volta a Pomeriggio 5. Recentemente comunque è intervenuta ai microfoni di Blogo per chiarire la sua posizione: «Proprio perché io non so cantare, Cristiano, con cui ho vissuto quasi dieci anni vent'anni fa quando lavoravamo alla tv spagnola, mi voleva far fare dei singoli con i balletti, pur sapendo benissimo che la mia voce è pessima». Carmen Di Pietro, dunque, sostiene che il problema sia stato risolto dalla tecnologia: «Io cantavo con la mia vociaccia e il macchinario aggiustava tutto. Insieme a me c'era una corista, che però non era Wanda Fisher. Era una corista, ovviamente oggi non ricordo chi fosse, ma non mi ricordo di questa Wanda Fisher in sala d'incisione con Malgioglio».

