ALEX BELLI E MILA SUAREZ / L'attore conferma: "Ho ritrovato il sorriso con questa ragazza favolosa"

Alex Belli è di nuovo felice dopo la fine del suo matrimonio. Il merito è della modella Mila Suarez da lui conosciuta durante l'estate e con la quale fa coppia fissa.

26 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Alex Belli (Facebook)

Alex Belli è di nuovo felice e non si tira indietro nell'annunciare di avere ritrovato l'amore e il sorriso grazie alla modella Mila Suarez. Nota per la sua partecipazione a Uomini e donne, dove aveva corteggiato Eugenio Colombo, e successivamente per il ruolo di single a Temptation Island, Mila è entrata nella vita dell'attore di Centovetrine come un fulmine a ciel sereno. In quel periodo infatti lui aveva deciso di godere nel migliore dei modi la sua nuova vita da scapolo e non si sarebbe mai aspettato di innamorarsi ancora. In una intervista rilasciata a Nuovo Tv, infatti, l'ex divo di Centovetrine ha dichiarato con entusiasmo: "Ho ritrovato il sorriso con questa ragazza favolosa. Volevo godermi un po’ la mia nuova condizione da single e invece è arrivata lei. È stato un fulmine a ciel sereno". Dallo scorso luglio, la storia d'amore tra Belli e la Suarez continua nel migliore dei modi e promette un lungo futuro insieme. L'attore, infatti, fatica a nascondere il suo entusiasmo: "La vita con lei è talmente bella che ogni giorno è una scoperta"

Alex Belli di nuovo innamorato

La storia d'amore tra Alex Belli e Mila Suarez è cominciata poco dopo la rottura avvenuta con la moglie Katarina Raniakova. Dopo anni trascorsi insieme, tra matrimonio e fidanzamento, l'attore era stato pubblicamente accusato di ripetuti tradimenti anche se aveva cercato di salvare il salvabile, soprattutto davanti alle telecamere. Nonostante le interviste a Pomeriggio 5 e a Domenica Live, durante le quali Belli chiedeva una seconda possibilità, Katarina era rimasta ferma sulla sua decisione di porre fine al rapporto con il marito, lasciando la casa condivisa con lui per tanto tempo. A nulla erano quindi servite né le ammissioni pubbliche né gli incontri lontani dalle telecamere per salvare la coppia dalla separazione. E stando a quanto dichiarato da Alex Belli di recente, la decisione è stata giusta per entrambi.

© Riproduzione Riservata.