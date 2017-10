ALFONSO SIGNORINI VS GIULIA DE LELLIS / A Casa Signorini: "Dalla prossima puntata per me sarà trasparente"

Alfonso Signorini prende posizione contro Giulia De Lellis, precisando il comportamento che lui terrà al Grande Fratello Vip 2: "Dalla prossima puntata lei sarà trasparente".

26 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Alfonso Signorini vs Giulia De Lellis

Lo scontro tra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis ha tenuto banco durante la puntata del Grande Fratello Vip 2 dello scorso lunedì. L'opinionista si è rivolto alla concorrente usando dei toni particolarmente duri e definendola 'miracolata': "Quando tu mi dai dell'ignorante quanto meno dovresti sciaquarti la bocca,già sei una miracolata a stare là dentro da retta a me". Lei aveva risposto affermando: "Sto zitta perchè sono educata, ringrazia i miei genitori". Solo il successivo intervento di Ilary Blasi e di Andrea Damante erano riuscito a placare i toni, ponendo fine ad una diatriba che non è nuova davanti alle telecamere del reality show di Canale 5. Ma non è stata questa la prima volta che il direttore di Chi è stato protagonista di dure affermazioni nei confronti della gieffina, che continua ad essere la preferita dal pubblico da casa. Già nelle scorse puntate, infatti, Alfonso Signorini l'aveva rimproverata per le sue dichiarazioni nei confronti dei gay, con le quali a suo avviso Giulia aveva evidenziato scarsa conoscenza in merito all'omosessualità.

Alfonso Signorini: "Per me sarà trasparente"

Alfonso Signorini ha deciso di cambiare strategia nei confronti di Giulia De Lellis, preferendo fingere che non esista fin dalla prossima settimana. Evitando di esprimersi in merito alle dichiarazioni fatte negli ultimi giorni dalla sorella e dalla mamma della De Lellis, nell'ultima puntata di Casa Signorini l'opinionista ha preso posizione. Il discorso è stato portato alla ribalta da Valeria Marini che, dopo avere criticato l'aggressività di Giulia, l'ha definitiva una stratega. Per chiudere la questione è intervenuto lo stsso Signorini, chiudendo definitivamente la questione: "Alla fine non parliamone proprio, perché possiamo dire un sonoro chi se ne frega". E sul comportamento che terrà nel corso della prossima puntata el reality show di Canale 5, l'opinionista ha precisato: "Questa sarà la mia strategia, dalla prossima puntata per me sarà trasparente perché ho deciso di non darle luce occupandomi di lei. Non mi interessa".

