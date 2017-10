AMADEUS/ “Sono affezionato a Reazione a catena” (Chi ha incastrato Peter Pan)

Il conduttore televisivo Amadeus è ospite questa sera nella nuova puntata di Chi ha incastrato Peter Pan condotta su Canale da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Nella nuova puntata di Chi ha incastrato Peter Pan è atteso ospite Amadeus il conduttore il cui vero nome è Amedeo Umberto Rita Sebastiani. Un personaggio televisivo che negli ultimi mesi si è dimostrato grande protagonista in Rai con molteplici programmi come Reazione a catena, Music, Stasera tutto è possibile e I soliti ignoti. In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni, Amadeus ha parlato dei suoi tanti programmi rimarcando di essere legati ad un ognuno di loro per svariati motivi scherzando anche sui tanti impegni professionali dell’ultimo periodo: “Se mi confondo tra uno show e l’altro? Ancora no, per fortuna. Il giorno che accadrà comincerò a preoccuparmi davvero. Se ne preferisco uno tra di loro? Sono programmi molto diversi tra loro. A 'Reazione a catena' sono affezionato perché l’ho fatto per quattro edizioni e ogni anno è andato sempre meglio. Inoltre è lo show che mi ha concesso di tornare al preserale di Raiuno dopo parecchi anni. 'Stasera tutto è possibile' su Raidue, invece, è una festa dove è tutto improvvisato”.

AMADEUS: “SOLITI IGNOTI? NON È UN QUIZ TRADIZIONALE”

Nel corso della stessa intervista, Amadeus ha parlato anche del quiz show I soliti ignoti che lo vede mattatore nell’access prime time di Rai 1, evidenziandone il tratto che preferisce maggiormente: “La parte umana. Non è un quiz tradizionale, è fatto sulle persone. Mi incuriosiscono gli ignoti, ragionare con il concorrente per capire il lavoro che fanno. È uno spaccato d’Italia divertentissimo dove non ci sono domande da fare”. Continuando a parlare del programma di Rai 1 che di fatto ha preso il posto di Affari tuoi, Amadeus non ha nascosto di essere in grande difficoltà nel riuscire ad indovinare le professione degli ignoti presenti in studio: “Se riesco ad indovinare il lavoro degli ignoti? No, mai. Non solo. Quando guardo le repliche a casa sbaglio anche lì! Sono davvero negato a giocare, non parliamo poi delle domande dei quiz. Preferisco condurre”.

