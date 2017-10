ANTONELLA CLERICI/ A dicembre alla conduzione di Telethon 2017 (Chi ha incastrato Peter Pan)

tonella, nota conduttrice televisiva, è tra gli ospiti della nuova puntata di Chi ha incastrato Peter Pan in onda su Canale 5 per la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

26 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Antonella Clerici a Chi ha incastrato Peter Pan

A FEBBRAIO ALLA GUIDA DI SANREMO YOUNG

A Chi ha incastrato Peter Pan, presentato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è ospite oggi la conduttrice Antonella Clerici che proprio in questi giorni è tornata protagonista in libreria con un nuovo libro di cucina intitolato La mia vita in cucina. Tuttavia per la conduttrice de La Prova del Cuoco nei prossimi mesi arriveranno tantissimi altri impegni professionali a partire dalla conduzione, il 16 dicembre, della consueta maratona dedicata alla raccolta fondi di Telethon ed in particolare le verrà affidata la prima serata di Rai 1. Il successivo appuntamento sarà quello del mese di febbraio 2018: subito dopo la fine del Festival di Sanremo la Clerici condurrà il venerdì sera il programma Sanremo Young, una competizione che vedrà esibirsi nuovi talenti della musica italiani nati almeno dall’anno 2000 (17 anni a salire).

ANTONELLA CLERICI E IL NUOVO LIBRO DI CUCINA

Antonella Clerici ha rilasciato una lunga intervista all’agenzia di stampa Ansa sul suo nuovo libro intitolato La mia vita in cucina ed edito da Rai Eri. Nello specifico ha dichiarato: “Volevo aprirmi di più con il mio pubblico e spiegare come la mia vita abbia ruotato sempre attorno alla cucina... In cucina facevo confidenze a mia mamma, studiavo con il profumo dell'arrosto, ricevevo gli amici. La cucina è sempre stata il centro della mia casa e più tardi anche della mia vita lavorativa. Preparare il cibo è un'attività immersa nella vita quotidiana, capace di dare sapore ai momenti più magici come di accompagnare quelli più prosaici. Cuciniamo tutti i giorni, in diverse circostanze, quasi mai con tempo e risorse. Ecco perché in questo libro troverete ricette facili e buone, con ingredienti che potete comprare sotto casa e un occhio al benessere, alle cotture più salutari, ai semi e alle farine integrali, alla frutta e alle verdure di stagione. Ricette che possano accompagnare la vostra vita e, magari, renderla più facile”.

