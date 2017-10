Alvaro Vitali e Stefania Corona/ Il Pierino nazionale alle prese con una nuova vita (Pomeriggio 5)

Alvaro Vitali e Stefania Corona: il Pierino Nazionale e la sua nuova compagna con cui forma una coppia comica anche nella vita professionale, si raccontano a Pomeriggio 5.

26 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Alvaro Vitali e Stefania Corona, ospiti di Pomeriggio Cinque, commentano gli scandali della televisione italiana. In collegamento da Roma, il Pierino Nazionale e quella che è la sua nuova compagna sono ospiti di Barbara D’Urso nello spazio dedicato al talk. Per parlare di scandali, non poteva mancare Alvaro Vitali che, per anni, è stato il protagonista di tantissime commedie, diventate ormai un cult. Alvaro Vitali, classe 1950, ha 67 anni ed è di Roma. Nonostante non sia altissimo e non abbia un fisico prestante, l’attore è riuscito a trovare il proprio spazio nel mondo del cinema il personaggio di Pierino e recitando anche accanto a Lino Banfi, Edwige Fenech e Michela Miti. Simpatico e amatissimo sia dai bambini che dagli adulti, Alvaro Vitali è separato e ha un figlio. Oggi, però, nella sua vita c’è Stefania Corona con il quale ha cominciato un nuovo capitolo, lontano dal cinema dove non riesce più a trovare spazio. Sempre divertente e ironico, accanto a Stefania Corona ha iniziato una nuova vita esibendosi in coppia: lui è un attore e lei è una cantautrice. I due si esibiscono in coppia nei ristoranti, durante i matrimoni o alle feste di compleanno.

LA VITA DI ALVARO E STEFANIA

Il lupo perde il pelo ma non il vizio e, così, a 67 anni, Alvaro Vitali ha la stessa energia e voglia di vivere che aveva quando era il re della commedia sexy del cinema italiano. In Stefania Corona ha trovato la sua compagna ideale: esattamente come lui, Stefania è una donna divertente, ironica e che ama il mondo dello spettacolo. La loro vita insieme è una commedia anche tra le mura di casa. Come ha mostrato Barbara D’Urso in un servizio, insieme, si divertono molto e danno vita anche a siparietti che sarebbero perfetti per i film. "Il cinema mi ha fatto diventare Pierino e poi, finita la stagione di quelle commedie, non mi ha trattato come un attore, ma come il personaggio che mi era stato cucito addosso", ha spiegato un po’ di tempo fa al settimanale Oggi. Con Stefania Corona, però, Alvaro Vitali è riuscito a riprendere in mano la propria vita dando il via ad una nuova avventura.

