Annalisa Minetti incinta/ La cantante annuncia la notizia e il nome del nascituro

Annalisa Minetti, la cantante annuncia al settimanale Diva e Donna di essere nuovamente in dolce attesa dopo l'esperienza dell'aborto di qualche mese fa.

26 ottobre 2017 - agg. 26 ottobre 2017, 19.35 Stella Dibenedetto

Annalisa Minetti è di nuovo incinta. La cantante, grande protagonista di Tale e Quale Show 2017 in cui sta sfoggiando tutto il suo talento, ai microfoni del settimanale Diva e Donna, ha annunciato di aspettare un bambino. La cantante lo ha scoperto per caso, tra una prova e l’altra del programma di Carlo Conti. Annalisa Minetti lo ha scoperto all’undicesima settimana. Una grande e bella novità per lei e il marito, Michele che, pochi mesi fa hanno provato la traumatica esperienza dell’aborto. Dopo aver perso il suo bambino, la cantante aveva perso le speranze e stava cominciando a pensare all’adozione. Oggi, invece, ha annunciato l’importante novità con tantissima gioia. La cantante ha anche svelato il sesso del nascituro che nascerà in primavera. Annalisa Minetti e il marito Michele diventeranno genitori di una bambina che si chiamerà Elena, in onore della suocera. La cantante, infatti, lo ha scoperto attraverso un esame del dna. Al quarto mese di gravidanza, dunque, tra pochi mesi, la Minetti diventerà nuovamente mamma.

SECONDO FIGLIO PER LA CANTANTE

Per Annalisa Minetti si tratta di un momento davvero magico. La cantante, infatti, si sta godendo il successo che le sta regalando Tale e Quale Show e l’amore del marito Michele a cui, presto, regalerà il primo figlio. Michele, infatti, non ha ancora avuto figli mentre la Minetti è già mamma di Fabio, un bambino di dieci anni, nato dal suo precedente matrimonio con il calciatore Gennaro Esposito. La notizia dell’arrivo di una sorellina è stata accolta con gioia dal bambino e dallo stesso Carlo Conti che ha voluto con forza la Minetti a Tale e Quale Show dove, prima di lei, avevano scoperto di essere in dolce attesa Serena Autieri e Serena Rossi, mamme rispettivamente di Giulia e Diego. Anche Annalisa Minetti, esattamente come la Autieri, è pronta ad allargare la sua famiglia con una bambina.

