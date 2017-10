Beautiful / Steffy Spencer pronta a fare pace con la rivale Sally? (Anticipazioni)

Anticipazioni Beautiful, puntata 26 ottobre: Steffy rifiuta di fare pace con Sally e si scontra nuovamente con lei. Brooke è pronta a confessare ad Eric quando scoperto.

26 ottobre 2017 Redazione

Saranno due le trame principali della puntata di Beautiful che Canale 5 trasmetterà oggi su Canale 5 dalle ore 13:40 circa. Si ripartirà dall'incredibile scoperta di Brooke sulla spiaggia di Sidney: Quinn e Ridge, appartati, si scambieranno un bacio appassionato che verrà visto proprio dalla Logan. Sconvolta per quanto accaduto la donna se ne andrà via e si preparerà a lanciare una 'bomba' che potrebbe cambiare tutti gli equilibri lungamente cercati in famiglia. Cosa accadrebbe al matrimonio di Eric e Quinn se Brooke dovesse parlare con Eric? Saranno proprio queste le sue intenzioni, non prima però di essersi confrontata con la stessa Fuller oltre che con Ridge. Anche l'unione con il suo storico fidanzato, infatti, potrebbe correre un grave pericolo: la coppia aveva in programma di unirsi in matrimonio proprio in Australia ma con questi presupposti è difficile pensare che la bionda Logan possa mantenere intatte le sue promesse.

Beautiful: un nuovo scontro tra Sally e Steffy

Insieme alla curiosità per le conseguenze della scoperta di Brooke, nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio assisteremo al nuovo scontro tra Sally e Steffy. Quest'ultima non ha affatto gradito che Thomas abbia invitato la Spectra al matrimonio senza prima parlarne con lei e lo ha rimproverato, chiedendogli di rispedire a casa immediatamente la sua ospite d'onore. Tale richiesta, però, non ha avuto seguito e Sally è rimasta sulla spiaggia, decisa da godere fino in fondo di quella esperienza. Eppure ancora una volta non tutto andrà come previsto: Sally proverà a lanciare un segnale di pace alla sposa, chiedendole di dimenticare le recenti incomprensioni. Le tenderà una mano per seppellire l'ascia di guerra ma questa richiesta si trasformerà in un nuovo divertente litigio: anziché riappacificarsi con lei, Steffy la spingerà in mare e entrambe finiranno a mollo nell'oceano. Tra risate e qualche insulto il matrimonio si trasformerà nell'ennesima scena trash: sposa bagnata sposa fortunata?

